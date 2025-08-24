Рейтинг найприбутковіших банків України — Finance.ua

Рейтинг найприбутковіших банків України Сьогодні 14:18 — Фондовий ринок

Рейтинг найприбутковіших банків України

Протягом першого півріччя платоспроможні банки України отримали 78,074 млрд гривень прибутку. Це на 1,1% менше, ніж за налогічний період минулого року (78,922 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України.

Найприбутковіші банки України

Перші позиції утримують державні банки — ПриватБанк та Ощадбанк, які заробили 34,879 млрд гривень та 8,270 млрд гривень відповідно.

На третьому місці — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривень.

Далі йдуть — державний Укрексімбанк — 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ — 3,568 млрд гривень.

За даними НБУ, 47 із 60 банків отримали прибуток, а 13 банків показали збитки на 415 млн гривень.

Держбанки

Серед 60 банків України сім державних: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк , Перший інвестиційний банк.

За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки (51,438 млрд гривень).

Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

Нагадаємо, українці наростили обсяги банківських вкладів. Зокрема, станом на 1 липня у 60 банках фізичні особи тримали 1 трлн 302,5 млрд гривень. Це на 86,0 млрд гривень (або 7,1%) більше, аніж на початку року.

Найбільше коштів зосереджено у державних банках. Зокрема, у ПриватБанку українці зберігають 476,3 млрд гривень, а також в Ощадбанку — 219,2 млрд гривень.

