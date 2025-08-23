Скільки готівки українці знімають у банкоматах вдома і за кордоном — Finance.ua
Скільки готівки українці знімають у банкоматах вдома і за кордоном

Фінтех і Картки
3
У II кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 19,9% р/р до 4 903 гривень. За кордоном величина одного зняття вдвічі більше ніж в Україні.
Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ (II квартал 2025 року).
У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають більші суми — у середньому 5 241 гривня. У банкоматах інших банків-резидентів — 3 784 грн.
За даними НБУ, за кордоном величина одного зняття вдвічі більша, ніж в Україні, та складає 8 700 гривень.
З початку 2025 року частка готівкових операцій з платіжними картами відновила скорочення, становивши 4.5% за кількістю операцій. Але за сумою вона становить 34,4%.
У ІІ кварталі мережа структурних підрозділів банків скоротилася. Зменшення кількості філій відбулося за всіма групами банків, але більше серед приватних і державних банків. Найбільше підрозділів закрили в Києві та Львівській області.
Облікова чисельність штатних працівників не змінилася (96,4 тисяч), водночас приватні банки залучали нових працівників, а державні та іноземні — скоротили штати. У ПриватБанку працюють 18,9 тисяч осіб.
Мережа банкоматів зросла в ІІ кварталі до 30,7 тисяч за рахунок помітного збільшення ПТКС в окремих приватних банків. Більше половини (17,3 тисяч банкоматів) — у ПриватБанку.
Мережа POS-терміналів продовжує зростати та становить 570 тисяч. У ІІ кварталі лідерами приросту були ПриватБанк та приватні банки (+11,5 тис. штук та +6,5 тис. одиниць відповідно).
Також помітно зросла мережа POS-терміналів компанії «НоваПей». Загалом у ІІ кварталі учасники ринку збільшили мережу на 20,8 тис. терміналів.
За квартал кількість активних платіжних карток скоротилася найбільше з ІІ кварталу 2022 року — до 58,1 млн. Найпомітніше зменшення відбулося в ПриватБанку — 1,2 млн карток — до 30,8 млн штук. Таку саму тенденцію ж зафіксували й інші держбанки.
За матеріалами:
РБК-Україна
НБУ
