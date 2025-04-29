Податкова підрахувала, скільки заробили українські моделі OnlyFans — Finance.ua
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Податкова підрахувала, скільки заробили українські моделі OnlyFans

Кримінал
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Податкова підрахувала, скільки заробили українські моделі OnlyFans
Податкова підрахувала, скільки заробили українські моделі OnlyFans
Українські моделі, що працюють на платформі OnlyFans, заробили 111 млн доларів за 2020−2022 роки. При цьому, за даними податківців, моделі оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 млн грн податків. А сума боргу за результатами перевірок складає 14,7 млн грн.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
Він зазначив:
  • наразі тривають 606 податкових перевірок моделей;
  • заплановано ще 346 документальних перевірок.
«Також ми надіслали 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу — 356 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Загалом, підкреслив Кравченко, у 2020−2022 роках від розміщення контенту на OnlyFans отримували доходи 5 435 українців. При цьому сумарно у них було 7 036 зареєстрованих акаунтів — адже платформа дозволяє реєструвати кілька акаунтів на одну особу.
«Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов’язання становить понад 250 млн грн», — розповів він.
Разом з тим, Кравченко відмовився давати оцінку ситуації, коли, з одного боку, держава визнає злочином розміщення контенту, що переважно розміщується на OnlyFans, а з іншого — просить сплатити податки з доходів, отриманих від такої діяльності. Також він не пояснив, чи відкриють проти моделі кримінальне провадження, якщо вона подасть декларацію про доходи, отримані від розміщення порнографічного контенту.
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«Я не орган досудового розслідування, я — голова ДПС. У мене є інформація, що резиденти України отримують дохід, і згідно із законом вони мають сплачувати податок. Деякі з цих осіб зареєстрували ФОПи та сплачують добровільні податки. … Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не фахівець з усього», — наголосив він.
Водночас Кравченко впевнений: усі суб’єкти господарювання, які отримали дохід, сплатять податок. Причому «або добровільно, або після суду, або після документальних перевірок».
За матеріалами:
Обозреватель
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