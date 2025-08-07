Конкурент Starlink від Amazon запустить бета-версію у 2026 році — Finance.ua

Конкурент Starlink від Amazon запустить бета-версію у 2026 році Сьогодні 23:30 — Технології&Авто

Конкурент Starlink від Amazon запустить бета-версію у 2026 році

CEO Amazon Енді Джессі підтвердив, що сервіс супутникового інтернету Project Kuiper планується запустити в комерційну бета-версію в кінці цього року або на початку 2026 року. Вона буде доступна не лише в США.

Джессі відзначив великий інтерес з боку корпоративних та урядових клієнтів під час оголошення фінансових результатів Amazon за другий квартал.

«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб вивести супутники в космос. Ми маємо деякі затримки з деякими постачальниками ракет, але у нас є більшість доступних запусків ракет на найближчі кілька років», — сказав очільник Amazon.

Не називаючи безпосередньо Starlink від SpaceX Ілона, Джессі заявив, що після запуску Kuiper у секторі супутників LEO (на низькій навколоземній орбіті) буде «два гравці» з передовими технологіями. Він підкреслив, що Kuiper буде виділятися своєю швидкістю та ціновою моделлю, яка буде «дуже привабливою для клієнтів».

В Amazon зазначили, що її стандартний клієнтський термінал буде пропонувати швидкість завантаження до 400 Мбіт/с, а корпоративна версія — до 1 Гбіт/с.

Джессі також підкреслив важливість інтеграції Kuiper з Amazon Web Services (AWS), особливо для корпоративних і урядових користувачів.

«Якщо подумати про підприємства й уряди, то багато з того, що вони хочуть робити, коли отримують дані з космосу, — це розмістити їх у хмарі для аналізу, аналітики, штучного інтелекту та різних операцій на їх основі», — сказав він.

Він додав, що Kuiper вже уклав «вражаючу» кількість угод з корпоративними та урядовими клієнтами. Джессі підкреслив, що безперебійний зв’язок між Kuiper та AWS є «дуже привабливим для підприємств та урядів».

Наразі відомо про одну з цих угод — Amazon уклала договір з NBN Co , оператором Національної широкосмугової мережі Австралії. Зазначається, що Project Kuiper може запрацювати в Австралії в середині 2026 року.

Наразі Amazon запустила лише 78 супутників із запланованих 3200. Згідно з планами компанії, до середини 2026 року має бути запущено приблизно половину її сузір’я, але це здається малоймовірним, зважаючи на затримки в графіку. За цим показником компанія значно поступається Starlink, яка вже вивела понад 8000 супутників на орбіту.

