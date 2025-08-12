monobank впровадив картки лояльності в застосунок і готує велике оновлення market by mono — Finance.ua

monobank впровадив картки лояльності в застосунок і готує велике оновлення market by mono Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Крім того, компанія готує масштабне оновлення маркетплейсу market by mono, яке планують випустити на початку осені.

Як повідомляє видання «Кошт», картки лояльності мереж WOG, ОККО, VARUS, EKO Market, Mashket, OSNOVA та TOR-BA вже доступні у застосунку.

Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.

Якщо картка лояльності зареєстрована на той самий номер телефону, вона з’явиться у застосунку автоматично. Користувачі також можуть переглядати баланс бонусів і витрачати їх безпосередньо через monobank.

Як знайти та активувати картки лояльності в monobank:

Переконатися, що застосунок оновлений до останньої версії в App Store або Google Play. Відкрити monobank і перейти у розділ «Ще» в меню справа внизу. Обрати пункт «Програми лояльності». Вибрати потрібну торгову мережу та натиснути «Продовжити» на наступному екрані.

monobank зазначає, що для роботи програми лояльності до партнерської мережі передаються ім’я, номер телефону, електронна пошта та дата народження користувача.

За даними Scroll. media, паралельно команда працює над розвитком market by mono. У вересні планується запуск вебверсії маркетплейсу та оновлення його функціоналу у застосунку.

Що відомо про market by mono

У 2024 році monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі були представлені гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка. За перші три дні після запуску проєкт зібрав понад мільйон унікальних користувачів і 67,5 тисячі замовлень на понад 56 млн грн.

Раніше Market був доступний лише в застосунку, а нині компанія запустила сайт на домені monomarket.com.ua.

Нагадаємо, у липні monobank запустив сервіс «Термінал у смартфоні» для iPhone. Тепер бізнес-користувачі monobank можуть приймати безконтактні платежі на iPhone без використання окремого платіжного термінала. Сервіс «Термінал у смартфоні», який раніше працював лише на Android, став доступним і для пристроїв з iOS.

Крім того, monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.

