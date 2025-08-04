Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики — Finance.ua
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Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики

Фінтех і Картки
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Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
Дослідники з Університету Еморі (США) розробили спеціалізовану нейронну мережу, яка змогла не лише точно змоделювати складні взаємодії в пиловій плазмі, а й виправити помилкові припущення, що формували теорію плазми десятиліттями.
Пилова плазма — це гарячий електрично заряджений газ із мікрочастинками пилу, який трапляється у кільцях Сатурна, на поверхні Місяця й навіть у димі лісових пожеж. Однак взаємодії між її частинками досі залишались малозрозумілими через їхню асиметричність.
Команда Еморі створила унікальну систему тривимірної візуалізації, яка дозволила спостерігати рух частинок у плазмі за допомогою лазера й високошвидкісної камери. На основі детальних траєкторій частинок вони навчили нейронну мережу, яка інтегрувала базові фізичні принципи — гравітацію, опір середовища, сили між частинками.
Результат вражаючий: ШІ змоделював взаємодії з точністю понад 99%, він показав, що коли одна частка лідирує, вона притягує до себе відстаючу, а відстаюча відштовхує ту, що лідирує.
Ба більше, нейромережа спростувала два ключові уявлення: електричний заряд не завжди пропорційний розміру частинки, а сила взаємодії залежить не лише від відстані, а й від розміру самих частинок.
За матеріалами:
НВ
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