Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики — Finance.ua

Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики Сьогодні 23:00 — Фінтех і Картки

Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики

Дослідники з Університету Еморі (США) розробили спеціалізовану нейронну мережу, яка змогла не лише точно змоделювати складні взаємодії в пиловій плазмі, а й виправити помилкові припущення, що формували теорію плазми десятиліттями.

Пилова плазма — це гарячий електрично заряджений газ із мікрочастинками пилу, який трапляється у кільцях Сатурна, на поверхні Місяця й навіть у димі лісових пожеж. Однак взаємодії між її частинками досі залишались малозрозумілими через їхню асиметричність.

Команда Еморі створила унікальну систему тривимірної візуалізації, яка дозволила спостерігати рух частинок у плазмі за допомогою лазера й високошвидкісної камери. На основі детальних траєкторій частинок вони навчили нейронну мережу, яка інтегрувала базові фізичні принципи — гравітацію, опір середовища, сили між частинками.

Результат вражаючий: ШІ змоделював взаємодії з точністю понад 99%, він показав, що коли одна частка лідирує, вона притягує до себе відстаючу, а відстаюча відштовхує ту, що лідирує.

Ба більше, нейромережа спростувала два ключові уявлення: електричний заряд не завжди пропорційний розміру частинки, а сила взаємодії залежить не лише від відстані, а й від розміру самих частинок.

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