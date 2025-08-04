Техногіганти витратять цьогоріч на ШІ-інфраструктуру більше, ніж ЄС на оборону — WSJ Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Техногіганти витратять цьогоріч на ШІ-інфраструктуру більше, ніж ЄС на оборону — WSJ

Google, Microsoft, Amazon і Meta цього року інвестують рекордні $400 млрд у будівництво інфраструктури для штучного інтелекту. Це більше, ніж загальні оборонні витрати Євросоюзу у 2024-му.

ШІ-гонка посилюється, приносить прибутки акціонерам, але коштує тисячам працівників робочих місць.

Про це пише WSJ

За прогнозами Morgan Stanley, з 2025 до 2028 року витрати на чипи, сервери та дата-центри сягнуть $2,9 трлн. Уже цього року ці інвестиції забезпечать до 0,5% зростання ВВП США.

Очолюють гонку Microsoft і Meta , які після квартальних звітів збільшили ринкові капіталізації до $4 трлн і $2 трлн відповідно. Їхні акції зростають, попри рекордні капіталовкладення.

, які після квартальних звітів збільшили ринкові капіталізації до $4 трлн і $2 трлн відповідно. Їхні акції зростають, попри рекордні капіталовкладення. Nvidia, ключовий постачальник чипів для ШІ, також у топі. Капіталізація компанії перевищила $4 трлн, а акції з початку року зросли більш ніж на 28%.

Водночас Apple поки що не має чіткої ШІ-стратегії, витрачає значно менше, ніж конкуренти, й отримує тиск з боку інвесторів. Усередині компанії — деморалізація серед ШІ-дослідників: обмеження доступу до даних через жорстку політику конфіденційності, повільне оновлення ПЗ і спроби конкурентів, зокрема Meta, переманити фахівців. Проте Apple демонструє високу ефективність інвестицій та утрималась від масових звільнень.

Попри зростання доходів, витрати на інфраструктуру тиснуть на маржу. З 2022 року техкомпанії скоротили майже 100 000 працівників — включно з розробниками, яких усе частіше замінюють ШІ.

Акції Amazon впали на 7% після звіту про слабше зростання хмарного бізнесу, що обслуговує ШІ-моделі. Утім, гендиректор Енді Джассі зберігає оптимізм.

Водночас Apple поки що не має чіткої ШІ-стратегії, витрачає значно менше, ніж конкуренти, й отримує тиск з боку інвесторів. Усередині компанії — деморалізація серед ШІ-дослідників: обмеження доступу до даних через жорстку політику конфіденційності, повільне оновлення ПЗ і спроби конкурентів, зокрема Meta, переманити фахівців. Проте Apple демонструє високу ефективність інвестицій та утрималась від масових звільнень.

поки що не має чіткої ШІ-стратегії, витрачає значно менше, ніж конкуренти, й отримує тиск з боку інвесторів. Усередині компанії — деморалізація серед ШІ-дослідників: обмеження доступу до даних через жорстку політику конфіденційності, повільне оновлення ПЗ і спроби конкурентів, зокрема Meta, переманити фахівців. Проте Apple демонструє високу ефективність інвестицій та утрималась від масових звільнень. Попри зростання доходів, витрати на інфраструктуру тиснуть на маржу. З 2022 року техкомпанії скоротили майже 100 000 працівників — включно з розробниками, яких усе частіше замінюють ШІ.

Акції Amazon впали на 7% після звіту про слабше зростання хмарного бізнесу, що обслуговує ШІ-моделі. Утім, гендиректор Енді Джассі зберігає оптимізм.

Що ще відомо

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

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Ризики для компаній — чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

borgexpert За матеріалами:

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