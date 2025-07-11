Головний конкурентт Google: Perplexity запускає браузер Comet зі штучним інтелектом — Finance.ua
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Головний конкурентт Google: Perplexity запускає браузер Comet зі штучним інтелектом

Технології&Авто
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Головний конкурентт Google: Perplexity запускає браузер Comet зі штучним інтелектом
Головний конкурентт Google: Perplexity запускає браузер Comet зі штучним інтелектом
Американський стартап Perplexity представив власний веб браузер Comet, який працює на базі штучного інтелекту та ставить за мету змінити правила гри на ринку інтернет-пошуку.
Про це повідомляє TechCrunch.
На момент запуску браузер доступний лише передплатникам преміум-плану Perplexity Max ($200 на місяць), а також обмеженому колу запрошених зі списку очікування.
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Центральною функцією Comet є інтегрований AI-пошук від Perplexity, що генерує короткі, стислі зведення на основі користувацьких запитів. Браузер також включає Comet Assistant — віртуального помічника, який здатен автоматизувати перегляд сторінок, керування вкладками, підсумовування листів і подій календаря. ШІ має доступ до контенту вебсторінки в реальному часі та може відповідати на запитання про нього.
Керівник компанії Аравінд Срінівас позиціонує Comet як майбутню операційну систему для всього, яка має потенціал утримувати користувачів у середовищі Perplexity без необхідності повертатися до Google Chrome. За його словами, лише у травні 2025 року система Perplexity обробила 780 мільйонів запитів, продемонструвавши зростання понад 20% порівняно з квітнем.
Браузер уже викликає інтерес — не лише як альтернатива пошуку Google, а й як вікно у нову еру інтернет-навігації, побудовану навколо AI-помічників. Водночас Comet зіткнеться з конкуренцією з боку інших компаній: у червні The Browser Company запустила свій AI-браузер Dia, а OpenAI також розглядає створення власного продукту.
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Перші огляди вказують, що Comet Assistant добре справляється з простими завданнями — на кшталт підсумовування email або взаємодії з контентом у Google Docs, YouTube і соцмережах. Проте при складніших сценаріях, як-от бронювання паркомісця або робота з календарем, інструмент демонструє нестабільність: допускає помилки в датах та іноді «галюцинує» відповідь.
Попри це, експерти визнають потенціал інновації. Comet уже зараз дає користувачам змогу працювати з AI безперервно й у контексті, не перемикаючись між вкладками й вікнами. Якщо Perplexity вдасться подолати недоліки й масштабувати технологію, це може стати поворотним моментом для всієї індустрії браузерів.
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