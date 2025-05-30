Opera представила браузер Neon з ШІ-агентами — Finance.ua

Opera представила браузер Neon з ШІ-агентами Сьогодні 00:31 — Технології&Авто

Opera представила браузер Neon з ШІ-агентами

Opera презентувала браузер Neon, який виконуватиме завдання від імені користувача за допомогою ШІ-агентів. Opera Neon дозволить користувачам спілкуватися, автоматизувати завдання та отримувати дані у браузері.

Про це повідомляє TechCrunch.

Opera Neon позиціюється як перший «agentic» браузер у лінійці компанії, створений для того, щоб змінити звичну модель взаємодії з мережею. Його головна ідея — перетворити наміри користувача в реальні дії завдяки інтегрованому штучному інтелекту. У Neon є три основні функціональні блоки: Chat, Do і Make.

Neon Chat — це чат-бот, здатний шукати інформацію, відповідати на запити, надавати додаткові відомості про сторінки, які ви переглядаєте, і виконувати інші функції, знайомі з продуктів на кшталт Copilot чи ChatGPT.

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Neon Do — розвиток раніше представленого інструмента Browser Operator. Цей агент виконує дії за користувача, наприклад, заповнює форми, бронює подорожі або робить покупки. Всі ці процеси відбуваються локально, у межах браузера.

Neon Make — найамбітніший складник, який Opera описує як «щось, чого ще не було в жодному браузері». Цей інструмент працює через хмарну інфраструктуру та виконує складні завдання: генерує звіти, створює ігри, вебзастосунки, фрагменти коду, а також дозволяє хостити й ділитися цими продуктами з іншими. Особливість Make у тому, що він може продовжувати роботу навіть коли ви офлайн — система запускає завдання у віртуальній машині в хмарі. Ви можете дати їй завдання й піти спати, а вранці отримати готовий результат.

Значна увага приділяється конфіденційності. Замість того, щоб аналізувати зображення екрана або відстежувати дії курсора, Neon використовує структуру сторінки (DOM) і її розмітку. Такий підхід робить обробку швидшою та ефективнішою, а також знижує ризики втрати приватності.

Opera підкреслює, що Neon дозволяє користувачам реалізовувати ідеї у цифровому форматі без потреби у спеціальних технічних навичках. Проте варто врахувати, що, на відміну від інших AI-функцій у класичних браузерах Opera, Neon Make буде платним.

Наразі відкрито список очікування для тих, хто хоче протестувати новий продукт. Подробиці щодо ціни поки не оприлюднено.

На ринку вже з’являються інші спроби інтегрувати ШІ-агентів у браузери. Наприклад, Browser Company у грудні 2024 року представила свій варіант AI-асистента в браузері, а Google також працює над подібними інструментами, які не лише видають результати пошуку, а й самостійно виконують завдання. Крім того, компанія Perplexity активно тестує свій агентський браузер, який, за першими відгуками, здатен на великі справи.

Попри це, Opera Neon має амбіцію зайняти особливе місце завдяки поєднанню локального й хмарного ШІ, багатофункціональності та увазі до приватності.

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