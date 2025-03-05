Opera представила ШІ-помічника, який може виконувати завдання в браузері замість користувача — Finance.ua

Opera представила ШІ-помічника, який може виконувати завдання в браузері замість користувача Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Opera представила ШІ-помічника, який може виконувати завдання в браузері замість користувача

Компанія Opera, яка стоїть за однойменним браузером, представила свого ШІ-агента Browser Operator, що бере на себе виконання деяких завдань замість користувача. Наприклад, він може знайти потрібну пару взуття на маркетплейсах, забронювати квитки на літак та багато іншого. Browser Operator покликаний зробити роботу в браузері ефективнішою завдяки інтеграції в нього штучного інтелекту.

За словами розробників, ШІ-агент не діє як чат-бот, він розуміє інструкції природною мовою, використовуючи локальні ресурси браузера, а ШІ-рушій Composer Engine обробляє цю інформацію для виконання поставлених завдань.

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Browser Operator незабаром стане доступним користувачам через програму Feature Drop. ШІ-агент не завантажує дані на хмарні сервери, тому вся інформація залишається конфіденційною.

Також варто зазначити, що, на відміну від інших ШІ-помічників, Browser Operator не робить скриншоти або відеозаписи для визначення контенту на веб-сторінці.

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ШІ-агент Opera отримує доступ до всієї веб-сторінки, не вимагаючи її прокрутки, що призводить до швидких та ефективних результатів. Завдяки цьому агент може взаємодіяти з елементами, які не видимі користувачу, наприклад, зі спливаючими вікнами cookie.

У випадку, якщо потрібно ввести конфіденційну інформацію, наприклад, дані кредитної картки або пароль, користувачеві буде запропоновано ввести їх вручну.

Для уточнення інструкції ШІ-агенту може знадобитися додаткова інформація, а виконання завдання можна скасувати будь-якої миті, натиснувши кнопку «Скасувати». На поточний момент Browser Operator доступний у вигляді попередньої версії на бічній панелі Opera або через командний рядок браузера.

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