Opera відкрила доступ до браузера зі штучним інтелектом для всіх користувачів — Finance.ua

Opera відкрила доступ до браузера зі штучним інтелектом для всіх користувачів Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Opera відкрила доступ до браузера зі штучним інтелектом для всіх користувачів

Opera надала можливість користуватися браузером зі штучним інтелектом для всіх охочих. Opera One — новаторський веб-браузер із вбудованим ШІ під назвою Aria.

У квітні Opera представила попередню версію Opera One для розробників, акцентуючи увагу на його модульних та багатопотокових характеристиках. Тепер у всіх користувачів є можливість випробувати вбудований ШІ.

Згідно з інформацією від Opera, штучний інтелект Aria створений у співпраці з розробниками OpenAI.

Aria використовує двигун Composer AI власної розробки Opera у поєднанні з підключенням до нейромережі GPT 3.5. Серед переваг ШІ у Opera One: доступ до веб-пошуку і всієї документації по браузеру в реальному часі. Таким чином ШІ можна запитувати про вміст сайтів, а також про функції браузера.

Користувачі можуть легко взаємодіяти з ШІ у браузері, використовуючи комбінацію клавіш CTRL+/ або CMD+/ залежно від операційної системи. Таким чином викликається командний рядок для спілкування з Aria, яке нагадує взаємодію з ChatGPT.

Також є функція AI Prompts, яка дозволяє Aria реагувати на текст з контекстними підказками, а ChatGPT доступний на бічній панелі.

В Opera підкреслили: користувачі головні у будь-якій ситуації, тому доступ до ШІ в Opera One здійснюється за бажанням людини. Щоб скористатися можливостями Aria, спочатку необхідно зареєструвати безкоштовний обліковий запис Opera.

Крім ШІ, Opera One включає функцію «Острова вкладок» (Tab Islands), яка дозволяє зручно групувати вкладки. Це можна зробити автоматично або вручну. Штучний інтелект допоможе спростити використання браузера, полегшивши навігацію та забезпечуючи «плавну, адаптивну та продуктивну роботу в інтернеті».

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