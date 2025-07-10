OpenAI запустить власний браузер на основі ШІ-технологій — Finance.ua

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OpenAI запустить власний браузер на основі ШІ-технологій

Технології&Авто
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OpenAI запустить власний браузер на основі ШІ-технологій
OpenAI запустить власний браузер на основі ШІ-технологій
Компанія OpenAI готує випуск нового веббраузера на базі штучного інтелекту, який має кинути виклик Google Chrome від Alphabet, що домінує на ринку.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох осіб, знайомих із цим питанням.
«Запуск нового браузера запланований на найближчі тижні. Він передбачає використання штучного інтелекту, щоб фундаментально змінити спосіб перегляду вебсторінок споживачами», — зазначається в повідомленні.
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При цьому уточнюється, що OpenAI у такий спосіб отримає прямий доступ до «наріжного каменю» успіху, досягнутого Google — даних користувачів. Це допоможе OpenAI тиснути на ключовий компонент рекламного потоку свого конкурента.
Два джерела повідомили, що браузер OpenAI розроблений так, аби деякі взаємодії з користувачами залишалися в межах рідного інтерфейсу чату, подібного до ChatGPT, замість переходу на вебсайти. Одне з джерел розповіло, що браузер є частиною ширшої стратегії OpenAI стосовно інтеграції своїх послуг в особисте та робоче життя споживачів.
За матеріалами:
Укрінформ
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