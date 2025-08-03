Що робити, якщо банк заблокував рахунки — Finance.ua

Що робити, якщо банк заблокував рахунки Сьогодні 16:04 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо банк заблокував рахунки

Блокування рахунку банком — ситуація, з якою може зіткнутися будь-який клієнт. Причини можуть бути різними: від підозрілої операції до помилки в документах або невідповідності даних. У таких випадках важливо розуміти, як діяти, щоб якнайшвидше розв’язати проблему й відновити доступ до власних коштів.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, що робити, якщо банк заблокував рахунок.

Відразу після того, як стало відомо, що рахунок заблоковано, треба зробити кілька кроків. Причому важливо робити їх у суворій послідовності.

Крок 1. З’ясуйте у банку причину блокування

Це питання варто поставити відразу, як стало відомо про блокування рахунку. Співробітники банку зобов’язані повідомити, хто і чому заблокував клієнтські кошти. Це може бути державний чи приватний виконавець, податкова служба, суд чи інший орган. Залежно від цього будуть наступні дії.

Має сенс перевірити, чи не занесена інформація щодо вас до Єдиного реєстру боржників чи Автоматизованої системи виконавчого провадження АСВП. Якщо рахунок заблоковано виконавчою службою, запис про це має бути на одному із цих сайтів.

Крок 2. Оперативно погасіть усі борги

Якщо причиною блокування рахунку стала постанова виконавчої служби, і рахунок заблокований через несплату аліментів або штрафів, має сенс оперативно погасити заборгованість. Після цього треба подати до виконавчої служби документи, що підтверджують погашення: платіжні доручення або меморіальні ордери, взяті у банку. Виконавець зобов’язаний протягом двох робочих днів винести ухвалу про зняття арешту та направити його до банку. Якщо цього немає, нагадуйте виконавцю і банку необхідність дій.

Читайте також Бонуси та кешбек: як отримати максимальну вигоду

У разі, якщо блокування рахунку відбулося на вимогу правоохоронних органів у рамках розслідування кримінальної справи, єдине, що може зробити клієнт, — сприяти правоохоронним органам. Тут на швидке розблокування розраховувати не доводиться.

Найпоширеніший випадок — блокування рахунку на вимогу служби фінансового моніторингу. Часто банк блокує кошти клієнта, керуючись власним внутрішнім становищем здійснення фінансового моніторингу операцій.

У цьому випадку клієнту буде запропоновано надати фінансові документи, що підтверджують походження коштів, та пояснюють мету проведення тих чи інших операцій за рахунком.

Які документи треба надати до банку

Кожен банк індивідуально складає перелік документів, які клієнт має надати у таких випадках; Універсального набору немає.

Якщо банк має запитання щодо суми коштів, що надходять до банку, він обов’язково вимагатиме від клієнта документи, що пояснюють походження коштів і джерела доходів. Це може бути:

податкова декларація за минулий рік;

довідка про доходи з місця роботи;

документи про продаж майна (наприклад, нерухомості чи автомобіля);

документ про отримання спадщини;

документ про виплату фінансової допомоги;

договір дарування;

довідка з Пенсійного фонду, а також будь-які інші документи, що підтверджують легальність наявних коштів.

У випадку, якщо у банку виникли питання до числа вхідних переказів, клієнт повинен довести, що ці перекази не пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Якщо клієнт банку займається волонтерською діяльністю, він одразу ж (до початку рухів по рахунку. — Ред.) повинен повідомити про це банк та надати підтверджуючі документи.

В іншому випадку банк обов’язково відреагує на надходження великої кількості різних сум та заблокує рахунок як на вхід, так і на вихід.

Крок 3. У разі незаконності блокування маєте право звернутися до суду

Якщо ви вважаєте, що ваш рахунок заблоковано незаконно, це рішення можна оскаржити в суді. Для цього доведеться подати до суду позов про визнання дій виконавця незаконними та зняття арешту. Зазвичай позов необхідно подати протягом десяти днів з моменту, коли ви дізналися про порушення своїх прав.

Варто врахувати, що під час подання позову необхідно сплатити судовий збір.

У будь-якому разі, якщо вирішили відстоювати свої права у суді, має сенс проконсультуватися із досвідченим юристом.

Крок 4. Зняття арешту з цільових виплат

В Україні діють особливі правила щодо арешту банківських рахунків, на які надходять цільові кошти, особливо в умовах воєнного стану.

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту такі надходження:

заробітна плата;

пенсії, соціальні допомоги та допомога;

стипендії;

матеріальна допомога від держави чи благодійних організацій;

аліменти та компенсаційні виплати;

дитячі виплати, виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам);

компенсації учасникам бойових дій та військовослужбовцям.

Ці кошти захищені від арешту, навіть якщо рахунок підпадає під загальну постанову про арешт майна боржника.

Читайте також Чи можуть накласти арешт на компенсацію за знищене житло

Якщо арешт накладено на рахунок, на який надходять цільові виплати, необхідно:

Зібрати всі документи, отримати довідку з бухгалтерії, Пенсійного фонду чи іншого органу, що підтверджує цільове призначення коштів; Направити виконавцю заяву про зняття арешту з додаванням документів для підтвердження.

Виконавець зобов’язаний зняти арешт наступного робочого дня після отримання заяви та документів.

Загальні поради:

Обов’язково зберігайте копії всіх заяв, квитанцій та листування. Стежте за дотриманням термінів з боку виконавця та банку. В разі бездіяльності подавайте скарги до відповідних органів.

Пам’ятайте: ви головна зацікавлена ​​особа, і якщо нічого не робити, гроші будуть недоступні впродовж невизначеного часу.

Детальніше про те, як банки визначають підозрілі операції, читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.