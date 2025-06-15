Чи можуть накласти арешт на компенсацію за знищене житло — Finance.ua
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Чи можуть накласти арешт на компенсацію за знищене житло

Особисті фінанси
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Чи можуть накласти арешт на компенсацію за знищене житло
Чи можуть накласти арешт на компенсацію за знищене житло
Українці, чиє житло постраждало внаслідок агресії рф, можуть отримати компенсацію. Вона може надаватися у вигляді грошових коштів, що перераховують на поточний рахунок отримувача лише для фінансування будівництва нового житла.
Спеціалісти «Юридичного порадника для ВПО» пояснюють, чи можуть на ці кошти накласти арешт державний / приватний виконавець.

Чи можуть накласти арешт на кошти компенсації

Фахівці зазначають, відповідно до Закону, арешт і стягнення коштів із рахунків зі спеціальним режимом використання заборонені.
Тож звернення стягнення на кошти компенсації, отримані по програмі єВідновлення: прямо заборонено законодавством.
  • отримайте інформацію про виконавче провадження (постанову про відкриття провадження, про арешт коштів);
  • візьміть довідку або виписку в банку, в якій буде зазначено, що це рахунок із спеціальним режимом використання;
  • зверніться до виконавця із заявою про зняття арешту з банківського рахунка, долучивши до неї довідку / виписку з банку про те, що це рахунок із спеціальним режимом використання;
  • у разі бездіяльності виконавця зверніться до суду.
Нагадаємо, Кабмін схвалив рішення про виділення 665 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.
У КМДА повідомили українцям, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.
За матеріалами:
Finance.ua
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