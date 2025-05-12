Уряд виділив додаткові компенсації за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення — Finance.ua

Уряд виділив додаткові компенсації за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Уряд виділив додаткові компенсації за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виділення 665 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Завдяки додатковому фінансуванню планують покрити витрати на відновлення 7 389 осель, які зазнали пошкоджень у результаті бойових дій. У межах програми єВідновлення передбачені наступні компенсації:

категорія, А — до 200 тисяч гривень на поточні ремонти;

категорія Б — від 200 до 350 тисяч гривень для квартир, від 200 до 500 тисяч гривень — для приватних будинків.

Читайте також єВідновлення: українці отримають виплати на будівництво нових будинків

У Державному бюджеті на 2025 рік на реалізацію програми єВідновлення закладено 1 мільярд гривень. З них:

400 мільйонів гривень передбачено на компенсації для категорії А;

600 мільйонів гривень — на категорію Б.

Програма діє через портал «Дія», де громадяни можуть подати заяву на компенсацію та відстежити її статус.

Нагадаємо, в КМДА повідомили українцям, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.