єВідновлення: українці отримають виплати на будівництво нових будинків — Finance.ua

єВідновлення: українці отримають виплати на будівництво нових будинків Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

єВідновлення: українці отримають виплати на будівництво нових будинків

В додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з’явився розділ «Виплата на будівництво». Перші 600 родин уже цього тижня отримають кошти для відбудови на власній ділянці.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Ваш дім знищено внаслідок бойових дій? Будуйте новий із державною компенсацією на власній земельній ділянці в межах програми єВідновлення. Виплата покриває витрати на будівельні матеріали та оплату робіт», — сказано в повідомленні.

Для кого доступна послуга

Послуга доступна власникам знищеного приватного будинка, які мають у власності земельну ділянку для відбудови.

Де можна будувати

Побудувати будинок можна на підконтрольній території, де немає активних бойових дій, — на земельній ділянці у вашій власності.

Як це працює

Подання заяви про компенсацію. Залиште заяву про компенсацію за знищене житло через портал Дія, мобільний застосунок або в ЦНАПі. Після розгляду вам буде призначено суму компенсації, яка відобразиться в Дії. Подання повідомлення про початок будівельних робіт. Перед поданням заяви про виплату коштів потрібно зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт. Це можна зробити на порталі Дія або в ЦНАПі. Скасування права власності на знищене майно. Щоб отримати компенсацію, необхідно скасувати право власності на знищений будинок. Подання заяви про зарахування коштів. Оформте заяву про виплату компенсації через Дію: Сервіси → єВідновлення → Виплата на будівництво.

Особі потрібно оновити банківські реквізити та обрати об’єкт, на якому відбувається будівництво, згідно з раніше поданим повідомленням про початок будівельних робіт.

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Виплати надходять двома частинами — по 50%. Кошти потрібно витратити на розробку проєктно-кошторисної документації, будівельні матеріали та замовлення будівельних послуг.

Першу половину необхідно використати принаймні на 90% та прозвітувати про це в Дії. Для цього потрібно пройти проміжну верифікацію в застосунку та надати повний кошторис будівництва. Після цього особа отримає другу частину коштів.

Першу частину необхідно використати протягом 18 місяців, обидві — протягом 36 від моменту нарахування першої виплати, інакше вони повернуться державі.

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Раніше компенсація за знищене житло була доступна лише у вигляді житлового сертифіката, за який можна було придбати оселю, але не звести будинок. Тепер є вибір: придбати готове житло за житловий сертифікат або самостійно звести будинок із компенсацією.

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