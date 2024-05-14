Підтвердження доходів та сплати податків: як оформити довідки ОК-5 та ОК-7 — Finance.ua

Підтвердження доходів та сплати податків: як оформити довідки ОК-5 та ОК-7 Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Підтвердження доходів та сплати податків: як оформити довідки ОК-5 та ОК-7

Останнім часом особливо актуальним є питання підтвердження доходів, зокрема, й в контексті призначення допомоги на проживання ВПО та інших соціальних виплат. Як оформити довідки ОК-5, ОК-7 та довідку про доходи на сайті ДПС України, розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО.

Спершу розберімося що це за довідки і навіщо вони потрібні.

Довідка ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 р., та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Довідка ОК-7 — містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ (у межах максимальної величини) та страховий стаж за період із 2011 р. В основному використовується для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Довідка про доходи — це відомості з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору.

Як отримати довідки ОК-5 та ОК-7?

Отримати довідки ОК-5 та ОК-7 можна:

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (зокрема через застосунок «Пенсійний фонд»):

1. Натисніть «Вхід» та авторизуйтесь у зручний спосіб (зокрема, за допомогою електронного підпису або Дія.Підпису).

2. У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Запит на отримання електронних документів».

3. У полі «Тип звернення» оберіть «Довідка ОК-5» або «Довідка ОК-7» (загальні дані будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.

4. Натисніть «Відправити до ПФУ».

Готово! Довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ «Мої звернення»).

На порталі Дія:

У мобільному застосунку Дія:

Меню «Сервіси» → Розділ «Довідки та витяги» → «Довідка ОК-5», та/або «Довідка ОК-7».

Офлайн:

Зверніться безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, з паспортом та РНОКПП. Довідка видається безоплатно у день звернення.

Як сформувати довідку про доходи?

Через електронний кабінет на сайті Державної податкової служби:

1. Зайдіть в електронний кабінет платника податку.

2. В меню «ЕК для громадян» оберіть розділ «Запит про суми виплачених доходів».

3. Натисніть кнопку «Створити» та оберіть період, за який хотіли б отримати відомості.Важливо! Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 р. за будь-які п’ять років (поквартально), з 1 кварталу 2021 р. поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

4. Після вибору періоду натиснути «Зберегти» та «Підписати» (в тому числі й за допомогою Дія.Підпису).

Готово! Запит на відомості надісланий та інформацію Ви отримаєте протягом 3 робочих днів.

На порталі Дія:

За посиланням авторизуйтеся і оберіть період, за який бажаєте сформувати довідку.

Офлайн:

Зверніться безпосередньо до будь-якого територіального органу Державної податкової служби України, з паспортом та РНОКПП. Довідка видається безоплатно протягом 3 робочих днів.

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