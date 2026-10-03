Як оформити грошову допомогу до 50 тис. грн при усиновленні дитини

Українці, які усиновили дитину, можуть отримати фінансову допомогу від держави. Її розмір залежить від того, коли рішення суду про усиновлення набрало законної сили.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили , яким є розмір допомоги при усиновленні та алгоритм оформлення грошової допомоги.

Розмір допомоги при усиновленні дитини

Розмір допомоги при усиновленні визначається за правилами, які застосовуються для виплат при народженні дитини.

Якщо рішення суду набрало законної сили до 31 грудня 2025 року, розмір допомоги становить 41 280 грн.

З цієї суми 10 320 грн виплачують одразу, а решту — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Для рішень суду, які набрали законної сили з 1 січня 2026 року, передбачена виплата у розмірі 50 000 грн. У цьому випадку всю суму виплачують одноразово.

Хто може отримати допомогу при усиновленні

Отримати виплату може усиновлювач або один з подружжя (якщо усиновлювачами є подружжя), який є громадянином України та постійно проживає на її території.

Фінансова допомога передбачена у разі усиновлення:

дитини-сироти;

дитини, позбавленої батьківського піклування;

дитини, батьки якої надали згоду на усиновлення.

Фахівці наголошують, допомогу не призначають, якщо один із подружжя усиновлює дитину другого з подружжя.

Як отримати виплату

Для цього необхідно звернутися особисто до Пенсійного фонду України або ЦНАПу. Передбачена також можливість подати документи через портал «Дія», однак наразі ця послуга недоступна.

Для оформлення виплати усиновлювачу потрібно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також:

заяву за встановленою формою;

копію свідоцтва про народження дитини, виданого ДРАЦС після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

копію рішення суду про усиновлення.

Важливо врахувати строк звернення: подати заяву на отримання допомоги потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.