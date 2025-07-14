Бонуси та кешбек: як отримати максимальну вигоду — Finance.ua

Бонуси та кешбек: як отримати максимальну вигоду Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Бонуси та кешбек: як отримати максимальну вигоду

Кешбек і бонуси — це реальна можливість заощаджувати на повсякденних витратах. Для цього потрібно навчитися грамотно обирати картки й використовувати їхні функції на повну. У статті Fiancne.ua розповіли, на які основні критерії варто звертати увагу, щоб отримати максимум вигоди.

Розмір кешбеку

Бажано, щоб стандартний кешбек становив не менше 1−2%. Ідеальний варіант — можливість самостійно обирати категорії для підвищеного кешбеку. Це кілька кліків у застосунку, які можуть забезпечити до 20% повернення коштів.

Бонусна програма

Зверніть увагу, чи передбачена бонусна система та хто входить до списку партнерів, щоб ви могли зручно витрачати накопичені бали або кешбек на корисні товари й послуги.

Комісії

Перевірте, чи є плата за зняття готівки, перекази та щомісячне обслуговування картки. Найкращий варіант — картка з нульовими комісіями за базові операції.

Мобільний застосунок

Зручний інтерфейс, можливість керувати кешбеком, переглядати акції та контролювати витрати — усе це має бути у мобільному застосунку. Це значно підвищує комфорт користування карткою.

Слідкуйте за акціями

Короткострокові акційні пропозиції часто дають набагато вигідніші умови кешбеку, ніж стандартні. Регулярно перевіряйте оновлення в застосунку або на сайті.

Розстрочка

Дізнайтесь, чи доступна опція розстрочки, на яких умовах вона надається і в яких магазинах працює. Це може бути вигідно при великих покупках.

Безпека та зручність

Перевірте, чи підтримує картка безконтактну оплату, Apple Pay, Google Pay, а також біометричну автентифікацію. Це важливо для зручності та безпеки щоденного використання.

Комбінуйте картки

Іноді доцільно використовувати кілька карток для різних цілей: одну — для отримання кешбеку, іншу — для зняття готівки без комісії або для подорожей за кордон. Такий підхід дозволяє максимально використовувати переваги кожної пропозиції.

Детальніше про найкращі пропозиції щодо кешбеку від банків та бонусні програми розповіли у статті за посиланням.

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