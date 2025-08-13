Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео) — Finance.ua

Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео) 13.08.2025, 01:54 — Фінтех і Картки

Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео)

Мережа Domino’s розпочала випробування нового формату доставки, залучивши роботів-собак Boston Dynamics.

Замовлення доставляють безпосередньо за геолокацією клієнта — навіть на розстелений рушник чи килимок — з максимальною точністю та обходом перешкод, пише ua.news

Технологія дозволяє скоротити участь людських кур’єрів, оптимізувати витрати й прискорити обслуговування.

Після доставки робот залишається поруч із клієнтом, щоб відлякувати птахів, які можуть вкрасти їжу, що особливо актуально в прибережних регіонах.

Цей підхід є частиною стратегії Domino’s щодо автоматизації та впровадження передових технологій. У разі успішного тестування компанія планує масштабувати проєкт на інші регіони.

