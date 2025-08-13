Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео) — Finance.ua

Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео)
Мережа Domino’s розпочала випробування нового формату доставки, залучивши роботів-собак Boston Dynamics.
Замовлення доставляють безпосередньо за геолокацією клієнта — навіть на розстелений рушник чи килимок — з максимальною точністю та обходом перешкод, пише ua.news.
Технологія дозволяє скоротити участь людських кур’єрів, оптимізувати витрати й прискорити обслуговування.
Після доставки робот залишається поруч із клієнтом, щоб відлякувати птахів, які можуть вкрасти їжу, що особливо актуально в прибережних регіонах.
Цей підхід є частиною стратегії Domino’s щодо автоматизації та впровадження передових технологій. У разі успішного тестування компанія планує масштабувати проєкт на інші регіони.
Поділитися новиною
Також за темою
Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео)
monobank впровадив картки лояльності в застосунок і готує велике оновлення market by mono
В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі
У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut в Україні
Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
Що робити, якщо банк заблокував рахунки