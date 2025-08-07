В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі

Фінтех і Картки
25
В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі
В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі
Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Власна інфраструктура дозволить обробляти дані всередині країни.
«Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні. Власна інфраструктура — основа AI-суверенітету України, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Читайте також
На інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Першим на новій платформі запрацює AI-помічник у застосунку «Дія», згодом — AI-тьютор у платформі «Мрія», а також сервіси для секторів оборони, медицини й науки.
AI Factory включатиме:
  • технологічне обладнання — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо;
  • програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;
  • дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних;
  • програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.
Зазначається, що національна інфраструктура дозволить запускати критично важливі сервіси автономно, із повним контролем над даними. Це не лише зменшить ризики витоку інформації, а й зміцнить кіберстійкість цифрової держави.

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems