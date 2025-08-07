В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі — Finance.ua

В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі Сьогодні 16:37 — Фінтех і Картки

Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Власна інфраструктура дозволить обробляти дані всередині країни.

«Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні. Власна інфраструктура — основа AI-суверенітету України, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Першим на новій платформі запрацює AI-помічник у застосунку «Дія», згодом — AI-тьютор у платформі «Мрія», а також сервіси для секторів оборони, медицини й науки.

AI Factory включатиме:

технологічне обладнання — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо;

програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;

дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних;

програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

Зазначається, що національна інфраструктура дозволить запускати критично важливі сервіси автономно, із повним контролем над даними. Це не лише зменшить ризики витоку інформації, а й зміцнить кіберстійкість цифрової держави.

