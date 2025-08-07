В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі — Finance.ua

В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі
Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Власна інфраструктура дозволить обробляти дані всередині країни.
«Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні. Власна інфраструктура — основа AI-суверенітету України, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Першим на новій платформі запрацює AI-помічник у застосунку «Дія», згодом — AI-тьютор у платформі «Мрія», а також сервіси для секторів оборони, медицини й науки.
AI Factory включатиме:
- технологічне обладнання — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо;
- програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;
- дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних;
- програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.
Зазначається, що національна інфраструктура дозволить запускати критично важливі сервіси автономно, із повним контролем над даними. Це не лише зменшить ризики витоку інформації, а й зміцнить кіберстійкість цифрової держави.
👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.
Поділитися новиною