Банки вводять нову комісію: скільки коштує розірвання відносин із клієнтом
Протягом останнього року-півтора українські банки почали активно запроваджувати нову плату — комісію за розрив ділових відносин за ініціативою банку. Цей пункт усе частіше з’являється у договорах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.
Коли банк може сам розірвати договір з клієнтом
Банки мають повне право самостійно розірвати договір банківського обслуговування та закрити рахунок клієнта.
Це може статися з кількох причин:
- порушення вимог закону про фінансовий моніторинг;
- здійснення сумнівних фінансових операцій;
- потрапляння клієнта або його контрагентів під санкції;
- рішення банку, пов’язане з його комерційною політикою;
- порушення умов договору.
Зазвичай банк зобов’язаний попередити клієнта про припинення обслуговування щонайменше за 30 днів, якщо інше не передбачено договором.
Скільки доведеться заплатити
В екстрених випадках — наприклад, за підозри у злочині чи необхідності блокування рахунку відповідно до закону про фінмоніторинг — блокування може відбутися негайно, а клієнта повідомлять уже після цього.
Якщо розрив ініційований банком, клієнту може бути нарахована значна плата. На відміну від комісії за неактивність (яка зазвичай становить 20−100 грн для гривневого рахунку), плата за розрив ділових відносин може сягати 30% від залишку коштів на рахунку — без обмежень за сумою. Таку практику застосовують, зокрема, А-Банк, Банк Південний і Банк Власний Рахунок.
В інших установах розмір комісії нижчий, проте залишається відчутним. Тому клієнтам варто уникати ситуацій, коли ініціатором розриву стає банк, і ще на етапі укладення договору уточнювати розмір такої комісії.
