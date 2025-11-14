Ліміти на карткові перекази: чи будуть банки далі «закручувати гайки» Сьогодні 09:02 — Фінтех і Картки

Нові карткові ліміти, запроваджені комерційними банками 1 червня 2025 року, не спричинили масової відмови громадян від переказів з картки на картку: кількість таких операцій скоротилася в межах 3−4%.

Про це розповіла заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська.

Показник не є критичним

За словами банкірки, незначне скорочення кількості p2p переказів не є критичним, тому наразі мова не йде про перегляд тактики банків щодо карткових лімітів.

«На мій погляд, скорочення на 10−12% було б вже досить знаковим. У такому випадку ми не виключаємо, що банки потенційно могли б дещо пом’якшити ліміти. Зменшення кількості переказів, на жаль, не впливає на кількість осіб, чиї картки і рахунки використовуються у схемах незаконних фінансових операцій (дропів) чи випадків шахрайств, що зростають пропорційно випуску нових карток», — зауважила Довгальська.

Разом з тим, Довгальська вважає, що ефективність карткових лімітів як засобу боротьби з тіньовими схемами варто розглядати в комплексі з іншими важливими механізмами. Зокрема невдовзі Верховна Рада може розглянути законопроєкт, що регулюватиме відповідальність дропів та регламентуватиме створення «Реєстру дропів».

«Карткові ліміти — це лише один з найпростіших механізмів перешкоджання дропам. На мою думку, паспортизація номерів телефонів дозволила б частково розв’язати це питання. Принаймні охочих брати участь у злочинних схемах значно б поменшало. Також ринок очікує створення державного Реєстру дропів. Потрапляння до нього означатиме офіційну заборону на користування фінансовими послугами», — пояснила банкірка.

Довгальська зазначила, що наразі карткові ліміти вже не викликають такого суспільного резонансу, як на початку їх запровадження. Це пояснюється тим, що більшість громадян не виходять за встановлені межі переказів, а також такі обмеження не загрожують та не зачіпають фінансові можливості більшості українців.

За її даними, з моменту запровадження нових карткових лімітів, 95% p2p-переказів знаходиться в діапазоні значно нижчому за 100 тис. грн, а близько 80% навіть не досягають суми в 50 тис. грн.

Що буде з лімітами далі

Поки що банки оцінюють ефективність нових лімітів, і на основі цих даних роблять прогнози на майбутнє. За прогнозом банкірки, у найближчі 6−9 місяців навряд чи банки змінять розмір карткових лімітів.

«Наразі мова не йде про те, щоб ліміти були якось відкориговані. Адже вони діють згідно з нормативами фінансового моніторингу. Принаймні, на мій погляд, до другої половини 2026 року глобальні зміни малоймовірні. В цілому наявні ліміти досить збалансовані, але вони не усувають проблему повністю: це важлива, але лише додаткова перепона для шахраїв», — підсумувала експертка.

Довідка Finance.ua:

у грудні 2024 року 44 банки та дві фінансові компанії NovaPay та RozetkaPay підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг», який встановив ліміти на карткові перекази;

від початку ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» було встановлено на рівні 150 тис. грн на місяць. Про це ми повідомляли у статті. З 1 червня 2025 року ліміт знизили зі 150 до 100 тис. грн на місяць, проте не для всіх — Для клієнтів «високого ризику» ліміт залишився на рівні 50 тис. грн на місяць.

