ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці — Finance.ua
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ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці

Особисті фінанси
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ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці
ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці
В літній період купити квитки на потяг стало для українців своєрідним квестом. Як же виловити потрібні квитки — читайте нижче.
На більшість поїздів купити квиток «Укрзалізниця» дає змогу за 20 діб до того, як вони вирушать.
Старт продажів — о 8 годині ранку.
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Винятки:

  • Проїзні документи до Польщі з’являються в продажу о 9 годині ранку (є можливість купити за 20 днів до старту).
  • Квитки до Молдови можна придбати за 30 діб до виїзду (починають продавати о 8 годині).
Якщо за датами вже настав час старту продажу, але проїзних документів так і немає, — таке може відбуватися, якщо Укрзалізниця коригує графіки руху поїздів.
Польща — кілька хвилин на покупку
  • На потяг до Варшави квитки розкуповують за лічені хвилини після того, як з’являються вільні місця.
  • Трохи довше є в наявності квитки до польського Хелма.
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ТОП поради

  • Щоб встигнути купити, почніть по нього «полювати» чітко в перший же день старту продажів о 9-й годині ранку.
  • Перед початком надрукуйте українською мовою імена та прізвища пасажирів, щоб ви могли швидко їх вставити в рядок під час оформлення покупки.
  • Під час придбання проїзних документів на поїзди міжнародного сполучення можна вносити своє ім’я та прізвище і латиницею так, як вони написані в закордонному паспорті. Але можете й не заморочуватися — транслітерація буде проведена автоматично.
Поки ще не розпочався продаж проїзних документів, у застосунку УЗ можна ввімкнути опцію «Відстежувати вільні місця» на конкретний поїзд.
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Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.
«Укрзалізниця» вже активно використовує інструменти контролю, що діють понад два роки:
  • Для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси необхідна верифікація через «Дію».
  • Сотні пасажирів, які намагалися скористатися квитками на чуже ім’я, не були допущені до поїздів.
  • Платформа OLX блокує шахраїв, що намагаються перепродувати квитки. «Укрзалізниця» закликає повідомляти про такі оголошення.

Що змінилось з 1 серпня

«Укрзалізниця» з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.
«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.

Яких рейсів це стосується

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:
  • № 105/106 Одеса — Київ;
  • № 91/92 Львів — Київ;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 12 Львів — Одеса;
  • № 27/28 Київ — Чоп.
Зазначається, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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