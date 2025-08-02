ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці — Finance.ua

ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці Сьогодні 09:26 — Особисті фінанси

ТОП-поради: як «зловити» квитки на поїзд Укрзалізниці

В літній період купити квитки на потяг стало для українців своєрідним квестом. Як же виловити потрібні квитки — читайте нижче.

На більшість поїздів купити квиток «Укрзалізниця» дає змогу за 20 діб до того, як вони вирушать.

Старт продажів — о 8 годині ранку.

Винятки:

Проїзні документи до Польщі з’являються в продажу о 9 годині ранку (є можливість купити за 20 днів до старту).

ранку (є можливість купити за 20 днів до старту). Квитки до Молдови можна придбати за 30 діб до виїзду (починають продавати о 8 годині).

Якщо за датами вже настав час старту продажу, але проїзних документів так і немає, — таке може відбуватися, якщо Укрзалізниця коригує графіки руху поїздів.

Польща — кілька хвилин на покупку

На потяг до Варшави квитки розкуповують за лічені хвилини після того, як з’являються вільні місця.

Трохи довше є в наявності квитки до польського Хелма.

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ТОП поради

Щоб встигнути купити, почніть по нього «полювати» чітко в перший же день старту продажів о 9-й годині ранку.

Перед початком надрукуйте українською мовою імена та прізвища пасажирів, щоб ви могли швидко їх вставити в рядок під час оформлення покупки.

Під час придбання проїзних документів на поїзди міжнародного сполучення можна вносити своє ім’я та прізвище і латиницею так, як вони написані в закордонному паспорті. Але можете й не заморочуватися — транслітерація буде проведена автоматично.

Поки ще не розпочався продаж проїзних документів, у застосунку УЗ можна ввімкнути опцію «Відстежувати вільні місця» на конкретний поїзд.

посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів. Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила продокументів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.

«Укрзалізниця» вже активно використовує інструменти контролю, що діють понад два роки:

Для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси необхідна верифікація через «Дію» .

. Сотні пасажирів, які намагалися скористатися квитками на чуже ім’я, не були допущені до поїздів .

. Платформа OLX блокує шахраїв, що намагаються перепродувати квитки. «Укрзалізниця» закликає повідомляти про такі оголошення.

Що змінилось з 1 серпня

«Укрзалізниця» з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.

Яких рейсів це стосується

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№ 105/106 Одеса — Київ;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 12 Львів — Одеса;

№ 27/28 Київ — Чоп.

Зазначається, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

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