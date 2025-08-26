Німеччина надаватиме Україні по 9 млрд євро щороку — Finance.ua

Німеччина надаватиме Україні по 9 млрд євро щороку Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Німеччина надаватиме Україні по 9 млрд євро щороку

Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років.

Про це заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Інтерфакс-Україна».

«Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно», — заявив він.

Під час візиту Клінгбейль також провів переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком щодо продовження та форматів фінансової підтримки.

Марченко наголосив, що солідарність Німеччини з перших днів повномасштабної війни відіграла важливу роль:

«Це й фінансова допомога, військова, гуманітарна підтримка. Німеччина та Україна мають тривалий шлях міцної та плідної співпраці і ми прагнемо до подальшого розширення нашого партнерства», — цитує міністра пресслужба Мінфіну.

Яку допомогу Німеччина вже виділила Україні

Пряма бюджетна підтримка від Німеччини під час війни — 1,6 млрд євро, з яких 1,3 млрд євро становлять гранти.

Німеччина активно підтримує реалізацію інструменту ЄС Ukraine Facility, завдяки якому до бюджету України вже залучено 22,6 млрд євро.

У межах механізму ERA (за рахунок доходів від заморожених російських активів) Україна отримала 9 млрд євро.

Спільні проєкти

Україна співпрацює з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Наразі реалізується 11 проєктів на загальну суму 301 млн євро, які охоплюють підтримку малого та середнього бізнесу, енергетику, соціальну інфраструктуру та допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Плани на 2026 рік

У 2025 році Україна вже залучила понад 28 млрд доларів США зовнішнього фінансування, при цьому потреба становить 39,3 млрд доларів США.

При формуванні бюджету на 2026 рік Мінфін наголосив, що планування відбувається в умовах високої невизначеності. Якщо бойові дії триватимуть, потреба в підтримці партнерів залишиться на рівні щонайменше поточного року.

Окремо сторони обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС. Марченко подякував німецькій стороні та партнерам з ЄС за визнання структурних реформ і політик, що впроваджуються навіть в умовах війни.

