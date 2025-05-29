Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння — Finance.ua
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Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння

Казна та Політика
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Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння
Німеччина надасть Україні ще 5 мільярдів євро на озброєння, Фото: www.bmvg.de
Німеччина пообіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.
Ці кошти спрямують на підтримку українського оборонного сектору — зокрема на виробництво озброєння великої дальності та фінансування військових проєктів. Також передбачено постачання обіцяних раніше боєприпасів і розширення їхнього асортименту, зокрема для систем протиповітряної оборони. Частину грошей витратять на закупівлю медичного обладнання.
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Значна частина нової зброї буде виготовлена у 2025 році, але деякі системи передадуть українській армії вже найближчим часом. Оскільки вони вже є на озброєнні ЗСУ, додаткове навчання не знадобиться.
Фінансову підтримку закріпили у меморандумі, який підписали міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умеров. Окрім цього, українське Міноборони уклало контракт із німецькою компанією Diehl на постачання систем ППО та боєприпасів до них.
Допомогу фінансуватимуть із бюджету, вже затвердженого німецьким парламентом.
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Окрему угоду підписали про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського ж виробництва. Це частина ширшої стратегії розвитку української оборонної промисловості.
Ця угода стала продовженням переговорів президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, які відбулися 28 травня в Берліні. Після зустрічі Мерц підтвердив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну — зокрема у сфері розробки далекобійного озброєння.
Нагадаємо, у травні Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси та ракети, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше. У списку, зокрема, 66 ​​​​транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP), 4 транспортних засоби кінетичного захисту, 3 колісні гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).
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