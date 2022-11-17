Уряд працює над страхуванням військових ризиків — Finance.ua

Уряд працює над страхуванням військових ризиків Сьогодні 19:46 — Казна та Політика

Уряд працює над страхуванням військових ризиків

Український уряд працює над страхуванням військових ризиків та структуризацію Фонду приватних інвестицій, куди приватні інвестори будуть вкладати кошти.

Про це розповіла перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко на Київському міжнародному економічному форумі.

«Незалежно від того, чи це будуть компанії, які фінансуються за рахунок урядів інших країн, або через приватну платформу, всіх цікавить страхування військових ризиків. У нас є домовленість з групою Світового банку, що вони дають перші кошти вже в цьому році, для того, щоб ми спробували до кінця року щонайменше кілька інвестпроєктів запустити з покриванням військових ризиків. Зараз у нас в роботі 2 інвестпроєкти, я думаю, що до кінця року ми це зробимо», — резюмувала Свириденко.

За її словами, страхування стосуватиметься як міжнародного, так і українського бізнесу.

Нагадаємо, Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння, який погоджує межі консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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