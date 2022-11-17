Уряд працює над страхуванням військових ризиків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд працює над страхуванням військових ризиків

Казна та Політика
73
Уряд працює над страхуванням військових ризиків
Уряд працює над страхуванням військових ризиків
Український уряд працює над страхуванням військових ризиків та структуризацію Фонду приватних інвестицій, куди приватні інвестори будуть вкладати кошти.
Про це розповіла перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко на Київському міжнародному економічному форумі.
«Незалежно від того, чи це будуть компанії, які фінансуються за рахунок урядів інших країн, або через приватну платформу, всіх цікавить страхування військових ризиків. У нас є домовленість з групою Світового банку, що вони дають перші кошти вже в цьому році, для того, щоб ми спробували до кінця року щонайменше кілька інвестпроєктів запустити з покриванням військових ризиків. Зараз у нас в роботі 2 інвестпроєкти, я думаю, що до кінця року ми це зробимо», — резюмувала Свириденко.

Читайте також: Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки

За її словами, страхування стосуватиметься як міжнародного, так і українського бізнесу.
Нагадаємо, Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння, який погоджує межі консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.