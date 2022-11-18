Президент пояснив, чому Україна може стати джерелом нового глобального розвитку — Finance.ua
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Президент пояснив, чому Україна може стати джерелом нового глобального розвитку

Казна та Політика
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Коли Україна відновить територіальну цілісність та гарантує надійний мир, вона стане джерелом нового глобального розвитку, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у четвер за допомогою відеозв’язку на конференції Bloomberg New Economy Forum.
«Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з росії. У нас величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці. Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для декарбонізації», — сказав президент.
За словами Зеленського, Україна «стане одним із основних постачальників „зеленого“ водню та „зеленої“ електрики в ЄС. Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти „зелену“ електрику з дуже конкурентною собівартістю. Лише за три роки перед російським вторгненням у нас було збудовано сім гігаватів відновлюваної енергетики. Потенціал — у рази більший».
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«Плюс Україна може виробляти десятки мільйонів тонн „зеленого“ та дешевого аміаку. Плюс найсильніші позиції у біоенергетиці. Плюс потужна атомна енергетика та енергетична інфраструктура, об’єднана з енергомережею Євросоюзу», — додав він.
Визнавши великі втрати енергетики України внаслідок ракетних ударів, Зеленський зазначив, що «це означає лише те, що відновлення буде масштабним. Я запрошую ваші країни та компанії вже оцінювати перспективи та приєднуватися до нашого відновлення».
Він подякував Ендрю Форресту за рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов’язалася інвестувати перші $500 млн саме в ініціативу щодо «зеленого» зростання України в рамках створення Фонду обсягом $25 млрд. «Я вдячний панові Ендрю Форресту за рішення бути першим, а також Ларрі Фінку з BlackRock за допомогу в структуруванні цього Фонду», — сказав він.
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Зеленський зазначив, що «сучасна економіка потребує літію, графіту та інших рідкісноземельних металів», а «за деякими такими ресурсами ми маємо найбільші запаси в Європі».
«Це вже колосальні можливості. Плюс виробничі й транспортні можливості, плюс наш потенціал у машинобудуванні, наша культура праці та доступ до провідних ринків світу — це основа саме для того економічного зростання, якого всі так потребують», — заявив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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