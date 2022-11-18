Президент пояснив, чому Україна може стати джерелом нового глобального розвитку — Finance.ua

Президент пояснив, чому Україна може стати джерелом нового глобального розвитку
Коли Україна відновить територіальну цілісність та гарантує надійний мир, вона стане джерелом нового глобального розвитку, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у четвер за допомогою відеозв’язку на конференції Bloomberg New Economy Forum.
«Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з росії. У нас величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці. Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для декарбонізації», — сказав президент.
За словами Зеленського, Україна «стане одним із основних постачальників „зеленого“ водню та „зеленої“ електрики в ЄС. Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти „зелену“ електрику з дуже конкурентною собівартістю. Лише за три роки перед російським вторгненням у нас було збудовано сім гігаватів відновлюваної енергетики. Потенціал — у рази більший».
«Плюс Україна може виробляти десятки мільйонів тонн „зеленого“ та дешевого аміаку. Плюс найсильніші позиції у біоенергетиці. Плюс потужна атомна енергетика та енергетична інфраструктура, об’єднана з енергомережею Євросоюзу», — додав він.
Визнавши великі втрати енергетики України внаслідок ракетних ударів, Зеленський зазначив, що «це означає лише те, що відновлення буде масштабним. Я запрошую ваші країни та компанії вже оцінювати перспективи та приєднуватися до нашого відновлення».
Він подякував Ендрю Форресту за рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов’язалася інвестувати перші $500 млн саме в ініціативу щодо «зеленого» зростання України в рамках створення Фонду обсягом $25 млрд. «Я вдячний панові Ендрю Форресту за рішення бути першим, а також Ларрі Фінку з BlackRock за допомогу в структуруванні цього Фонду», — сказав він.
Зеленський зазначив, що «сучасна економіка потребує літію, графіту та інших рідкісноземельних металів», а «за деякими такими ресурсами ми маємо найбільші запаси в Європі».
«Це вже колосальні можливості. Плюс виробничі й транспортні можливості, плюс наш потенціал у машинобудуванні, наша культура праці та доступ до провідних ринків світу — це основа саме для того економічного зростання, якого всі так потребують», — заявив він.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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