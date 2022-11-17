Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон — Finance.ua
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Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до українців, які виїхали за кордон

Казна та Політика
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За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ вчора, 16 листопада.
Український президент вважає, що українці можуть повертатися з-за кордону тоді, коли небо України буде повністю або хоча б на 90% захищене нашими повітряними силами. А оскільки поки немає жодних безпекових гарантій, то їхати додому ще зарано.
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Разом з тим, Зеленський підкреслив, що рішення про повернення до України — це особиста відповідальність кожного, і він не в змозі заборонити вимушеним біженцям їхати додому.
В Україні буде «людський» та «економічний бум»
"Спонукати повертати людей — це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, — це особиста відповідальність. Ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють",— сказав президент України, звернувшись до українців, які виїхали за кордон.
Крім цього, Зеленський переконаний, що після перемоги в Україні буде «людський» та «економічний бум».
"Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум",— додав Володимир Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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