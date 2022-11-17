Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій рф та білорусі — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій рф та білорусі

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій рф та білорусі
Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій рф та білорусі
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 2736 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Що встановлює закон:
  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами росії та/або білорусі;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян росії та/або білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) із суб’єктами, пов’язаними з росіїєю та/або білоруссю.
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Водночас норми Закону № 2736 реалізують рекомендації зазначені у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, у частині забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).
Зокрема передбачено:
  • удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (усувається обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ);
  • віднесення до суб’єктів первинного фінансового моніторингу торгівців творами мистецтва і посередників в такій торгівлі, і суб’єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тисяч гривень і більше. Державне регулювання і нагляд за цими особами доручено Мінфіну.
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Мета документу

Реалізація норм закону сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій пов’язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Прийняття закону було частиною домашнього завдання для України як кандидата у члени ЄС.
Крім того, норми акону:
  • звільняють від відповідальності за невиконання деяких обов’язків тих суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які знаходяться на території бойових дій, тимчасово окупованих територіях України, та не мають можливості виконувати обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • скорочують строк статусу PEP (політично значущі особи — Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після залишення посади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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