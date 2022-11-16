Зеленський підписав закон про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — Finance.ua

Зеленський підписав закон про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

«Президент підписав законопроєкт № 8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у бюджеті 2022 року», — зазначив він.

Читайте також У ЄС обговорюють використання активів рф для відновлення України

Відповідний законопроєкт парламент прийняв 19 жовтня.

Що передбачає документ

Всі кошти від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду і надалі використовуватимуть за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради за визначеними напрямами. При цьому депутати відмовилися першочергово спрямовувати ці кошти на підтримку Збройних Сил України.

Зокрема, кошти з фонду йтимуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, відновлення та капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії рф, а також придбання житла для таких осіб.

Також кошти передбачатимуться на розроблення проєктної документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії рф, закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

Фінансування фонду

Автори законопроєкту планують вже цього року залучити для фінансування Фонду 20 млрд грн від націоналізації російських активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.