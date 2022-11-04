У ЄС обговорюють використання активів рф для відновлення України — Finance.ua

У ЄС обговорюють використання активів рф для відновлення України Вчора 14:32 — Фондовий ринок

У ЄС обговорюють використання активів рф для відновлення України

Європейський Союз наразі розглядає можливість використання активів Центрального банку росії на мільярди євро, вже заморожених країнами-членами, для допомоги у відновленні України.

Про це повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, обговорення перебувають на ранній стадії, і нещодавно експертам із правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Оцінка того, чи можливо і як взяти під контроль активи, є надзвичайно складною та потенційно небезпечною з юридичної точки зору.

Але оскільки російське вторгнення в Україну триває вже дев’ятий місяць, а санкції не здатні стримати президента володимира путіна, навіть якщо вони завдають шкоди його економіці, Єврокомісія вивчає способи остаточно перекрити йому доступ до цих коштів.

Варіанти будуть зосереджені на тому, як зрештою вилучити частину близько 300 мільярдів доларів резервів Центробанку, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення росії в Україну.

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Зазначається, що будь-які дії ЄС будуть зосереджені на активах, що перебувають у Європі. При цьому не ясно, які саме активи було заморожено в ЄС.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен раніше заявляла, що вона вважає, що такий крок «не є чимось юридично допустимим у Сполучених Штатах», але «цілком природно, що враховуючи величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими вони зіткнуться , ми сподіватимемося, що росія допоможе сплатити хоча б частину ціни, яка буде пов’язана з цим».

Міністерство фінансів тоді висловило занепокоєння з приводу створення прецеденту, який перешкоджатиме іншим країнам розміщувати активи своїх центральних банків у США.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що заморожені резерви можуть бути збережені як гарантія доти, доки росія добровільно не візьме участь у відновленні України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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