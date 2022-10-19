Куди спрямують гроші від націоналізації російських активів: нардепи ухвалили проект закону — Finance.ua

Куди спрямують гроші від націоналізації російських активів: нардепи ухвалили проект закону Вчора 14:01 — Казна та Політика

Куди спрямують гроші від націоналізації російських активів: нардепи ухвалили проект закону

Законопроект про те, що кошти від націоналізованих в Україні активів агресора передаватимуть до спецфонду та на округи, а не на військові потреби, отримав схвалення профільного комітету Верховної Ради, а потім був схвалений у сесійній залі загалом. При цьому саме стаття витрат на армію пріоритетна, адже на неї не можна використовувати міжнародні кошти.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослав Железняк . За його словами, бюджетний комітет Ради схвалив відповідний законопроєкт № 8027 щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Після цього за ухвалення документа загалом проголосував 251 нардеп.

«Цей той законопроєкт, який під гарною назвою повертає у певному сенсі соц-економ. Тільки джерелом будуть тепер націоналізовані кошти та прибуток від продажу такого майна... На армію гроші з нього не виділяють», — зазначив Железняк.

За його словами, комітет перед голосуванням у сесійній залі ВР не схвалив дві важливі пропозиції, які могли б виправити ситуацію:

прибрати будь-яке узгодження розподілу цих грошей із бюджетним комітетом;

насамперед спрямовувати ці гроші на військові потреби, а потім — на решту.

Проте було внесено поправку про погашення «націоналізованих» ОВДП відразу. Це потрібно, щоб держава не платила за ними відсотки.

«Загалом текст не дуже змінився. Пропонується всі гроші від націоналізації направляти до спецфонду і далі використовувати за напрямами та погодженням з Комітетом ВРУ», — зазначив Железняк. Він перерахував запропоновані напрямки:

будівництво громадських будівель;

реконструкція, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури;

реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його в результаті збройної агресії рф;

розробка проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії рф;

закупівля медичного обладнання та обладнання для закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії рф та/або були на тимчасово окупованій території, за наявності придатного для використання приміщення, де можливо розмістити таке обладнання;

закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для навчальних закладів, розташованих на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

«Планують вже цього року залучити 20 млрд від націоналізації. Щось наразі з темпами введення санкцій виглядає не більше, ніж wishful thinking (прийняття бажаного за дійсне. — Ред.)», — резюмував депутат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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