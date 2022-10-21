Зеленський очікує, що до кінця року з'явиться механізм відшкодування збитків за рахунок активів рф — Finance.ua

Зеленський очікує, що до кінця року з'явиться механізм відшкодування збитків за рахунок активів рф Вчора 12:16 — Казна та Політика

Зеленський очікує, що до кінця року з'явиться механізм відшкодування збитків за рахунок активів рф

Президент Володимир Зеленський розраховує на підтримку резолюції ООН та створення міжнародного механізму відшкодувань Україні збитків за рахунок російських активів.

Про це він заявив під час спільної з Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом пресконференції у Києві.

«Питання щодо впровадження міжнародного механізму, над цим ми працюємо, щоб була підтримана в Організації Об’єднаних Націй резолюція щодо впровадження міжнародного механізму відшкодувань, але багато країн готові вже це робити. Думаю, до кінця цього року ми будемо мати реальні рішення, бачити реальний механізм», — зазначив Зеленський.

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Глава держави уточнив, що після того, як буде підтримана відповідна резолюція ООН, буде розроблений механізм відшкодування Україні грошей із заморожених активів рф.

Президент розповів, що багато країн заморозили активи рф, а також рахунки, нерухомість.

Він нагадав, що підписав указ про санкції проти більше трьох тисяч росіян, які стосуються, у тому числі, й замороження активів, відшкодування з яких підуть в український бюджет.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час виступу у ПАРЄ 13 жовтня закликав Європу підтримати майбутні резолюції ООН щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні та механізму виплати росіянами компенсацій.

Довідка Finance.ua:

Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній;

міністр юстиції Денис Малюська розповів про перспективи конфіскації заморожених активів росії. Значний час забиратиме підготовка та ратифікація відповідного міжнародного договору. Окрім того, сума цих активів може бути меншою за $300 млрд, раніше озвучених у пресі.



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Укрінформ За матеріалами:

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