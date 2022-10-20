Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та родичів путіна — Finance.ua

Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та родичів путіна Вчора 14:25

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документи , які опубліковані на сайті президента.

Укази датовані 19 жовтня. До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб — 2507 та 1374 відповідно.

«Сьогодні (19 жовтня. — Ред.) президент України підписав два укази про набрання чинності санкціями, які були введені РНБО. Це була велика, складна, копітка робота. Після того, як буде публікація цих санкцій, там будуть досить несподівані прізвища олігархів росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі», — прокоментував рішення президента секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі 24 канали.

За словами Данилова, санкції щодо однієї людини «будуть відокремлені на певний проміжок часу».

За інформацією «Укрправди», серед фізичних осіб у санкційному списку опинилися 256 російських бізнесменів, зокрема — Михайло Фрідман та інші власники Альфа-банку, найбагатша людина росії Володимир Лісін та інші особи. Чимало з них мають активи також і в Україні.

Серед найбільш відомих підсанкційних осіб є:

Михайло Фрідман та його родина. Російський олігарх Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та «Альфа-груп». До LetterOne входить, зокрема, Borjomi International, чия дочка, IDS Group Ukraine, є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні та представлена низкою брендів, як-от водами «Моршинська» та «Миргородська»

Крім того, до LetterOne входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора «Київстар».

В Україні одним з основних активів олігарха є « Альфа-банк Україна», головними акціонерами якого через люксембурзьку ABH Holdings S.A є сам Фрідман (32,86%) та Андрій Косогов (40,96%). Останній також потрапив під українські санкції.

Михайло Воєводін. Колишній гендиректор пов’язаної з «Ростєхом» корпорації ВСМПО-АВИСМА, який в Україні разом із експрезидентом ФК «ЦСКА» Євгенієм Гінером та заступником голови Держдуми РФ Александром Бабаковим контролює групу VS Energy.

Група, яка записана на громадян ЄС, через «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» володіє п’ятьма українськими обленерго: «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго».

Ця ж група має в Україні готельний бізнес (Premier Hotels & Resorts), володіє часткою заводу «Дніпроспецсталь» у Запоріжжі, ТЦ «Метроград» та «Метрополіс» у Києві.

Євгеній Гінер. Крім того, що Гінер є одним із бенефіціарів VS Energy, йому також належить «Pin банк». Наприкінці 2021 року український бізнесмен Олександр Ярославський хотів його придбати, але погодити угоду не встигли до початку повномасштабної війни.

Рустам Таріко. Російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку «Русскій стандарт», власник алкогольного холдинґу Roust. В Україні володіє «Банком Форвард» та алкогольним дистрибʼютором ТОВ «Руст Україна».

Російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку «Русскій стандарт», власник алкогольного холдинґу Roust. В Україні володіє «Банком Форвард» та алкогольним дистрибʼютором ТОВ «Руст Україна». Аркадій та Борис Ротенберги з родиною. В Україні родина Ротенберга володіє понад половиною акцій ТЦ «Ocean Plaza». В РФ Аркадію Ротенбергу належить АТ «Міндобрива» — виробник аміаку, який через аміакопровід раніше транспортувався до порту «Південний».

В Україні родина Ротенберга володіє понад половиною акцій ТЦ «Ocean Plaza». В РФ Аркадію Ротенбергу належить АТ «Міндобрива» — виробник аміаку, який через аміакопровід раніше транспортувався до порту «Південний». Андрій Молчанов. Ексчлен Ради федерації федеральних зборів рф, який має тісні зв’язки з президентом рф владіміром путіним.

Він є засновником та основним акціонером будівельної групи «ЛСР», яка має українську «дочку» під назвою ТОВ «Аерок». Українське підприємство — одне з найбільших виробників газобетону в Україні. У червні суд заарештував активи ТОВ «Аерок».

Роман Абрамович. Російський олігарх та акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz. Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.

Крім того, до санкційного списку потрапив найзаможніша людина РФ Владімір Лісін, родина російського олігарха Алєксєя Мордашова, друга найзаможніша людина рф Лєонід Міхельсон, олігархи Геннадій Тимченко та Сулейман Керімов, а також гендиректорка Wildberries Татьяна Бакальчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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