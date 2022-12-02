Вартість відновлення України перевищить $350 мільярдів — Світовий банк — Finance.ua

Вартість відновлення України перевищить $350 мільярдів — Світовий банк Сьогодні 17:41 — Казна та Політика

Вартість відновлення України перевищить $350 мільярдів — Світовий банк

Очікувані витрати на відновлення України вже становлять 350 мільярдів доларів і ця сума зростає через продовження російських обстрілів української енергомережі та іншої інфраструктури.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, передає Reuters

Він додав, що не помітив «втоми донорів» у міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезну вартість війни.

Також у міжнародній спільноті існує «гігантське розчарування» росією через продовження війни.

Читайте також США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми

«Це жорстока війна, яка викликає велике розчарування», — сказав Малпасс та додав, що російські офіційні особи тепер є вигнанцями, коли приходять на міжнародні зустрічі.

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розглядає можливість використання активів Центрального банку росії на мільярди євро, вже заморожених країнами-членами, для допомоги у відновленні України.

Євросоюз кожного місяця виділятиме Україні по 1,5 млрд євро в прийдешньому році на ремонт об’єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російських атак. Українська сторона також отримуватиме від союзників необхідну техніку та обладнання для здійснення відновлювальних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.