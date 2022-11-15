ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів — Finance.ua
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ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів

Казна та Політика
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ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів
ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів
Євросоюз кожного місяця виділятиме Україні по 1,5 млрд євро в прийдешньому році на ремонт об’єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російських атак. Українська сторона також отримуватиме від союзників необхідну техніку та обладнання для здійснення відновлювальних робіт.
Про це розповіла єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Деякі з цих пристроїв є дуже унікальними, і транспортування є складним завданням. Але я та мої колеги знаємо, як надати цю допомогу, зокрема, за участі міжнародних компаній, тому що частина цього обладнання виробляється за межами Європи в різних часових поясах, різних географічних місцях. За допомогою цих компаній ми крок за кроком доставимо їм необхідні підстанції», — зазначила вона.
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Сімсон додала, що країни Європи готові та мають можливість забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб компенсувати частину втраченої генерації в Україні.
Також вона нагадала про спеціально створений Фонд підтримки енергетики, щоб країни як із ЄС, так і з-за його меж могли підтримати Україну.
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Нагадаємо, починаючи з 10 жовтня російське окупаційна армія зруйнувала ракетами та ударними дронами майже половину української енергетичної інфраструктури. У зв’язку з атаками багатьох областях почалися проблеми з енергопостачанням. Компанія «Укренерго» змушена щоденно вводити обмеження на споживання електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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