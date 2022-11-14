На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль — Finance.ua
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На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль

Казна та Політика
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На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль
На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль
На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об’єктів операторів системи розподілу електроенергії — близько 5 мільярдів.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«За час повномасштабної війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити. Робота йде 24/7», — сказав Шмигаль.
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За його словами, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. Ще близько 5 мільярдів знадобиться для приведення до ладу об’єктів операторів системи розподілу електроенергії.
Крім цього, прем’єр-міністр повідомив, що планові відключення споживачів від електроенергії, які у період з 10 до 31 жовтня торкнулися понад 9 мільйонів людей, триватимуть. Він додав, що це вимушена міра, аби «зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень».
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«Як і в минулі тижні, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо у пікові години, допоможе енергетикам. Це внесок кожного з нас в енергетичну стійкість», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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