На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль — Finance.ua

На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

На відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн — Шмигаль

На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт об’єктів операторів системи розподілу електроенергії — близько 5 мільярдів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«За час повномасштабної війни уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити. Робота йде 24/7», — сказав Шмигаль.

За його словами, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. Ще близько 5 мільярдів знадобиться для приведення до ладу об’єктів операторів системи розподілу електроенергії.

Крім цього, прем’єр-міністр повідомив, що планові відключення споживачів від електроенергії, які у період з 10 до 31 жовтня торкнулися понад 9 мільйонів людей, триватимуть. Він додав, що це вимушена міра, аби «зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень».

«Як і в минулі тижні, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо у пікові години, допоможе енергетикам. Це внесок кожного з нас в енергетичну стійкість», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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