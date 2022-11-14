рф серйозно пошкодила ключовий об'єкт Укренерго: де діятимуть відключення — Finance.ua
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рф серйозно пошкодила ключовий об'єкт Укренерго: де діятимуть відключення

Енергетика
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Минулого тижня російські окупанти серйозно пошкодили один з ключових об’єктів «Укренерго».
Це вплинуло на електроживлення Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької областей, повідомив голова правління Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
Наразі ситуація у цих регіонах залишається складною, тому там застосовуються планові й аварійні відключення.
«Київський та харківський енерговузол — це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться», — пояснив він.
14 листопада планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укренерго».
«У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях», — зазначається у повідомленні.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
УНІАН
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