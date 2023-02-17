Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення — Finance.ua
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Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення

Казна та Політика
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Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення
Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювали на відновлення
На спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень, також протягом року очікуються надходження від НБУ та міжнародних донорів.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з очільниками ОВА.
Глава уряду наголосив, що розпочати відбудову потрібно негайно, тому доручив керівникам якнайшвидше підготувати проєкти.
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«Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро», — додав він.
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Також Шмигаль заслухав інформацію щодо ситуації з електропостачанням, будівництвом фортифікаційних укріплень, розгортання Пунктів незламності, відновлення соціальних та медичних установ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Нагадаємо, у Національному банку назвали п’ять ключових напрямків екстреного відновлення у 2023 році з метою розвитку в Україні енергонезалежної та динамічної економіки за стандартами Європейського Союзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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