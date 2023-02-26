На відновлення України після війни знадобиться $700 млрд, — Transparency International — Finance.ua
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На відновлення України після війни знадобиться $700 млрд, — Transparency International

Казна та Політика
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На відновлення України після війни знадобиться $700 млрд, — Transparency International
На відновлення України після війни знадобиться $700 млрд, — Transparency International
На післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти від 5 до 10 років і навіть довше.
Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.
Як зауважили в Transparency, зараз можуть наводити тільки приблизні оцінки, скільки потрібно для того, щоб відбудувати все зруйноване, адже війна триває.
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«Але якщо ми говоримо про те, що Україна після відновлення має відповідати вимогам та стандартам ЄС, можливо, це значно більші кошти», — наголосили в організації.
Вартість відновлення загалом вища за суму збитків, тому що враховує ще такі фактори, як недоотримані доходи, втрачені активи та відновлення за принципом «краще, ніж було до того».
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Зокрема, український уряд та Світовий банк оцінюють потреби країни у відновленні на рівні 349 млрд доларів.
«З огляду на масштаби руйнувань, які завдала і далі завдає нам росія, відновлення може тривати від 5 до 10 років і навіть довше», — зауважують в ТІ.
Сам процес відновлення потребує великих фінансових та людських ресурсів. Все залежить від того, на що ми претендуємо і від довіри до України у світі, додали у Transparency International.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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