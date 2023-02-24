Україна має понад 150 млрд грн для відбудови. Прем’єр-міністр назвав 5 пріоритетів програми швидкого відновлення — Finance.ua

Україна має понад 150 млрд грн для відбудови. Прем’єр-міністр назвав 5 пріоритетів програми швидкого відновлення Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна має понад 150 млрд грн для відбудови. Прем’єр-міністр назвав 5 пріоритетів програми швидкого відновлення

Україна наразі має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури.

Про це повідомив в інтервʼю Forbes прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У межах програми швидкого відновлення пріоритетними є відновлення енергомереж, розмінування, відбудова житла та критичної інфраструктури, а також програми підтримки бізнесу.

За словами Шмигаля, 17 млрд грн, які нині лежить на спецрахунку у Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії, передало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Кошти були конфісковані у «дочок» російських банків — «Промінвестбанку» та «МР Банку».

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Ще 35,5 млрд грн — прибуток Національного банку, який протягом цього року надійде до фонду.

США нададуть $1,5 млрд (понад 54,8 млрд грн) і вони вже погоджені Конгресом. Окремо $0,8 млрд (29,2 млрд грн. — Ред.) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури.

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«У цьому кейсі ми можемо казати не лише про „живі гроші“. Наприклад, Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 млн та кілька потужних генераторів», — заявив він.

Голова уряду нагадав, що під час саміту Україна-ЄС, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла €1 млрд (понад 39 млрд грн) на програму швидкої відбудови.

«Якщо підсумувати, то наразі у нас є понад 150 млрд грн. Це сума, яку український ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури», — повідомив Шмигаль.

За словами премʼєра, у межах програми швидкого відновлення є такі пріоритети:

відновлення енергогенерації та енергомереж ($5,8 млрд);

розмінування територій ($0,4 млрд);

відбудова пошкодженого житла ($3,2 млрд);

відбудова критичної інфраструктури ($5,7 млрд);

економічне відновлення (програми для малого та середнього бізнесу, зокрема, «єРобота» та «5/7/9%») — $3,8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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