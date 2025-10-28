0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС

29
Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС
Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС
Країни-члени ЄС будуть розраховувати мінімальну зарплату за єдиним механізмом. Це передбачає Унійна директива. Проте Польща вирішила не запроваджувати зміни одразу й відтермінувала їх реалізацію на кілька років.
Про це повідомляє видання inpoland.
Як відомо, у директиві йдеться не про встановлення однакової ставки для всіх, а про створення спільної формули, яка гарантує, що мінімалка в кожній державі становитиме 60% від середньої заробітної плати в цій країні.

Що це означає для Польщі

Польські законодавці пропонують, щоб щорічна оцінка рівня мінімальної зарплати базувалася на орієнтовному показнику 55% від прогнозованої середньої зарплати в національній економіці. Цей показник уже використовується в проєкті державного бюджету.
Одним із ключових змін стане відокремлення мінімальної заробітної плати від додаткових виплат. Тобто премії, бонуси чи надбавки не враховуватимуться при розрахунку мінімальної зарплати.
Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк підкреслила, що ці доплати повинні бути додатковою винагородою, а не частиною гарантованого мінімуму.

Коли зміни запрацюють

Згідно з чинними пропозиціями:
  • з січня 2027 року до мінімальної зарплати включатиметься функціональна надбавка,
  • з 2028 року — інші надбавки,
  • з 2029 року — премії.
Такий поступовий підхід дасть роботодавцям час підготуватися фінансово до нових правил, кажуть у польському уряді.

Чому це важливо

Сьогодні в Польщі поширена практика, коли працівник офіційно отримує мінімальну зарплату, але до неї вже включені премії чи надбавки.
Читайте також
У результаті це спотворює реальну оплату праці і не стимулює професійний розвиток.
Нові правила мають зробити систему прозорішою і справедливішою для працівників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems