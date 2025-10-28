Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС Сьогодні 21:30

Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС

Країни-члени ЄС будуть розраховувати мінімальну зарплату за єдиним механізмом. Це передбачає Унійна директива. Проте Польща вирішила не запроваджувати зміни одразу й відтермінувала їх реалізацію на кілька років.

Про це повідомляє видання inpoland.

Як відомо, у директиві йдеться не про встановлення однакової ставки для всіх, а про створення спільної формули, яка гарантує, що мінімалка в кожній державі становитиме 60% від середньої заробітної плати в цій країні.

Що це означає для Польщі

Польські законодавці пропонують, щоб щорічна оцінка рівня мінімальної зарплати базувалася на орієнтовному показнику 55% від прогнозованої середньої зарплати в національній економіці. Цей показник уже використовується в проєкті державного бюджету.

Одним із ключових змін стане відокремлення мінімальної заробітної плати від додаткових виплат. Тобто премії, бонуси чи надбавки не враховуватимуться при розрахунку мінімальної зарплати.

Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк підкреслила, що ці доплати повинні бути додатковою винагородою, а не частиною гарантованого мінімуму.

Коли зміни запрацюють

Згідно з чинними пропозиціями:

з січня 2027 року до мінімальної зарплати включатиметься функціональна надбавка,

з 2028 року — інші надбавки,

з 2029 року — премії.

Такий поступовий підхід дасть роботодавцям час підготуватися фінансово до нових правил, кажуть у польському уряді.

Чому це важливо

Сьогодні в Польщі поширена практика, коли працівник офіційно отримує мінімальну зарплату, але до неї вже включені премії чи надбавки.

Читайте також У Польщі з 2026 року по-новому рахуватимуть стаж роботи

У результаті це спотворює реальну оплату праці і не стимулює професійний розвиток.

Нові правила мають зробити систему прозорішою і справедливішою для працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.