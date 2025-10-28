9 смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

9 смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень

Xiaomi, один з лідерів ринку, офіційно оголосила про завершення програмної підтримки для дев’яти своїх популярних моделей смартфонів. Це означає, що ці пристрої більше не отримуватимуть оновлень системи та, що важливіше, патчів безпеки. Якщо ваш телефон є у цьому списку, варто знати, що це означає для вас і як діяти далі.

Кожен смартфон має свій життєвий цикл, і завершення програмної підтримки — це його невід’ємна частина. Для виробників це стандартна практика, яка дозволяє вивільнити ресурси розробників та зосередитись на нових, більш актуальних пристроях. Для користувачів же це сигнал, що їхній гаджет досяг «пенсійного віку».

Припинення оновлень не перетворить ваш телефон на цеглину, але зробить його більш вразливим до нових кіберзагроз, оскільки дірки в системі безпеки більше не будуть лататися офіційними патчами.

Цього разу під «списання» потрапила досить строката компанія пристроїв. У списку можна знайти як відверто бюджетні моделі, так і колишні субфлагмани, які досі вірою та правдою служать багатьом українцям. Це рішення зачіпає мільйони користувачів по всьому світу, адже бренди Redmi та POCO, які входять до екосистеми Xiaomi, традиційно займають перші сходинки у рейтингах продажів завдяки чудовому співвідношенню ціни та якості.

Що ж робити власникам цих смартфонів? Панікувати точно не варто. Ваш пристрій продовжить працювати так само, як і вчора. Усі встановлені додатки та функції залишаться на місці. Однак варто бути більш обачним: уникайте завантаження програм з неперевірених джерел та будьте обережнішими з фінансовими операціями через мобільний банкінг. Для ентузіастів завжди залишається шлях встановлення альтернативних прошивок, але це вже зовсім інша історія, яка вимагає певних технічних знань.

Повний список моделей, що залишаться без оновлень

Давайте перейдемо до конкретики. Першими у списку йдуть представники флагманської та середньобюджетної лінійок, які встигли отримати найсвіжіші оновлення. Йдеться про Xiaomi 11T та його старшого брата Xiaomi 11T Pro. Ці смартфони завершують свій шлях на базі HyperOS 1 з Android 14. Також до них приєднуються стильні та популярні Mi 11 Lite 5G NE та Mi 11 LE, які теж встигли оновитися до актуальної версії операційної системи перед тим, як компанія офіційно попрощалася з ними.

Наступними у списку є представники суббрендів, які також отримали свою порцію уваги від розробників. Модель POCO M 5 та її двоюрідний брат Redmi 11 Prime 4G (менш поширений на нашому ринку) також зупиняються на версії HyperOS 1 з Android 14. Цікаво, що власники цих моделей вже давно не бачили свіжих апдейтів, тому для них це оголошення, скоріше, стало формальністю, яка лише підтвердила їхні здогадки.

І наостанок, найбюджетніший сегмент. Підтримку втрачають ультрадоступні Redmi A1, Redmi A1+ та POCO C50. Ці пристрої були випущені з MIUI 13 на базі Android 12 і, по суті, не отримували значних оновлень понад рік. Це типова ситуація для початкового рівня, де виробники не гарантують тривалої підтримки, зосереджуючись на максимальному здешевленні продукту. Для їхніх власників нічого кардинально не зміниться.

Отже, життєвий цикл ще дев’яти смартфонів від Xiaomi добіг свого логічного завершення. Це нормальний процес в індустрії, який нагадує нам про те, що технології не стоять на місці. Якщо ваш пристрій опинився у цьому списку, продовжуйте ним користуватися, але з підвищеною увагою до питань безпеки. Або ж, можливо, це чудовий привід задуматися про оновлення свого гаджета на щось свіжіше та більш захищене.

