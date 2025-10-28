Користувачі iPhone незадоволені цією функцією в новій iOS 26 Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Після виходу iOS 26 власники iPhone зіткнулися з неприємною проблемою — система неправильно розпізнає натискання клавіш. Через це під час набору тексту з’являються випадкові помилки, навіть коли автозаміна вимкнена. Apple поки не прокоментувала ситуацію, хоча користувачі активно скаржаться на збій у соцмережах.

Оновлення iOS 26 принесло користувачам не лише новий дизайн Liquid Glass, а й кілька незручних змін у інтерфейсі. Меню в багатьох застосунках виглядають інакше, а власники старіших iPhone помічають, що акумулятор тепер розряджається швидше. Однак головна скарга — несправна клавіатура.

Як показав YouTuber Michi NekoMichi, під час набору тексту система часто сприймає натискання неправильно. На відео він повільно вводить текст, демонструючи, що натискає правильну літеру — наприклад, «U» — але iPhone фіксує «J» або «H». Це не проблема автозаміни, адже функція була вимкнена. І навіть адаптивна система передбачення натискань, яка змінює зони клавіш, не винна — екран показує правильну букву, але реєструється інша.

Після публікації ролик швидко став вірусним на YouTube і Reddit. Користувачі масово підтвердили, що стикаються з тією ж проблемою. Один з них пожартував: «Я думав, що просто старію, бо роблю забагато помилок. А це, виявляється, Apple винна». Інший, який працює iOS-розробником із 2018 року, написав: «Клавіатура iOS була жахливою з самого початку. Не знаю, чому це досі не виправили».

Як пише BGR, на момент публікації Apple не визнала проблему офіційно й не випустила оновлення для її виправлення. Єдине, що можуть зробити користувачі — залишити відгук через Apple Feedback Portal і чекати, поки компанія усуне помилку у наступному оновленні системи.

Де Apple може почати показувати вам рекламу

Apple планує додати рекламу в додаток Maps, щоб місцеві бізнеси могли платити за пріоритетне відображення у пошуку. Компанія обіцяє, що реклама буде «розумною» й ненав’язливою, але користувачі побоюються, що iPhone перестає бути «преміальним» продуктом, за який платять, щоб уникнути реклами.

Завдяки алгоритмам штучного інтелекту реклама нібито стане більш корисною та доречною, ніж у конкурентів на кшталт Google Maps чи Yelp. Apple обіцяє, що не перетворить додаток на суцільний рекламний потік, а робитиме покази «з користю для користувача».

