Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України

Фондовий ринок
31
Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України
Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України, Фото: hub.kyivstar.ua
Збільшилася кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України. Наразі цифра перевищує 3 тисячі.
Про це заявив директор Київського бюро Кароль Кубіца.
Читайте також
«Зараз у нас близько 3 тисяч заявок, 60% із них — від малого та середнього бізнесу. Це конкретні компанії, які знають, що в Україні війна, що може бути ризик корупції тощо, але, попри це, хочуть працювати на українському ринку і брати участь у відбудові. Є сім основних секторів, в яких зосереджений інтерес польських підприємців. Це — медичний та фармацевтичний, ІТ, машини й обладнання, переробка сільськогосподарської продукції, транспорт та логістика. Але найбільша частина — 47% — будівельна галузь», — сказав він.
За його словами, підприємства, які працювали в Україні перед повномасштабним вторгнення — працюють і надалі, інвестуючи у розвиток. Він додає, що польські послуги й товари мають високу якість та є дешевшими за західні.
Читайте також
«У нас є багато компаній, які вміють працювати у будівництві, інфраструктурі та, загалом, у процесі використання ресурсів європейських фондів для нових членів. Увесь цей досвід ми можемо передати не лише бізнесменам, але й місцевому самоврядуванню», — зазначив Кубіца.
Говорячи про блокування кордону польськими перевізниками, Кароль Кубіца відзначив, що це призвело до ускладнень не тільки для України, але й для польських підприємців. «Вони втратили кошти через неможливість поставити продукти до України. Вважаю, це питання — для широкого обговорення з усіма дотичними до цієї проблеми сторонами», — сказав директор Київського бюро Польської агенції інвестицій та торгівлі.
Читайте також
Нагадаємо, держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.