Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України — Finance.ua

Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України Сьогодні 19:11 — Фондовий ринок

Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України, Фото: hub.kyivstar.ua

Збільшилася кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України. Наразі цифра перевищує 3 тисячі.

Про це заявив директор Київського бюро Кароль Кубіца.

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«Зараз у нас близько 3 тисяч заявок, 60% із них — від малого та середнього бізнесу. Це конкретні компанії, які знають, що в Україні війна, що може бути ризик корупції тощо, але, попри це, хочуть працювати на українському ринку і брати участь у відбудові. Є сім основних секторів, в яких зосереджений інтерес польських підприємців. Це — медичний та фармацевтичний, ІТ, машини й обладнання, переробка сільськогосподарської продукції, транспорт та логістика. Але найбільша частина — 47% — будівельна галузь», — сказав він.

За його словами, підприємства, які працювали в Україні перед повномасштабним вторгнення — працюють і надалі, інвестуючи у розвиток. Він додає, що польські послуги й товари мають високу якість та є дешевшими за західні.

«У нас є багато компаній, які вміють працювати у будівництві, інфраструктурі та, загалом, у процесі використання ресурсів європейських фондів для нових членів. Увесь цей досвід ми можемо передати не лише бізнесменам, але й місцевому самоврядуванню», — зазначив Кубіца.

Говорячи про блокування кордону польськими перевізниками, Кароль Кубіца відзначив, що це призвело до ускладнень не тільки для України, але й для польських підприємців. «Вони втратили кошти через неможливість поставити продукти до України. Вважаю, це питання — для широкого обговорення з усіма дотичними до цієї проблеми сторонами», — сказав директор Київського бюро Польської агенції інвестицій та торгівлі.

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Нагадаємо, держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».

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