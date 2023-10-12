Відбудова цивільних обʼєктів. Агентство відновлення спростило умови тендерів для будівельних компаній — Finance.ua
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Відбудова цивільних обʼєктів. Агентство відновлення спростило умови тендерів для будівельних компаній

Казна та Політика
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Відбудова цивільних обʼєктів. Агентство відновлення спростило умови тендерів для будівельних компаній
Відбудова цивільних обʼєктів. Агентство відновлення спростило умови тендерів для будівельних компаній
Агентство відновлення й розвитку інфраструктури запровадило нові стандарти проведення тендерів на відбудову цивільних обʼєктів для регіональних Служб відновлення. Відомство намагається залучити більше компаній до відбудови.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінінфраструктури.
Нові стандарти значно спрощують участь компаній у закупівлях та скорочують кількість вимог до учасників, зазначається в повідомленні.
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Мета нових стандартів — залучення більшої кількості компаній до відбудови та участі в державних закупівлях. Зараз не більше третини українських будівельних компаній працюють із державними коштами, зазначили в Мінінфраструктури.

Основні зміни

Техніка: тільки основні позиції техніки; відсутність надмірних документів на підтвердження.
Кваліфікація працівників: ключові посади інженерних працівників; деталізація професій не вимагається; працевлаштування (штат, договір, сумісництво).
Досвід виконання аналогічного договору: підтвердження роботи за аналогічним договором з обʼєктами такого ж класу (протягом пʼяти років); обсяг виконання аналогічних договорів (відсоток від вартості - від 80% до 40% від суми тендеру).
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Фінансова спроможність: критерії фінансової спроможності залежать від очікуваної вартості тендеру.
Агентство скасувало вимоги, що можуть бути підставою для маніпуляцій, — підтвердження наявності техніки конкретних брендів, підтвердження кваліфікації усіх співробітників, надмірні вимоги щодо оформлення документів, вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді та інші.
Нові стандарти впроваджено після консультацій з ринком, на підставі практик Антимонопольного комітету та аналізу основних скарг генпідрядників, йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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