Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине гнучкий курс валют — Finance.ua

Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине гнучкий курс валют
Найвищі ціни на новобудови у жовтні 2023 року пропонують у Львові. З вересня середня ціна на нові квартири піднялася на 1 тис. грн за квадрат. Приблизно так же здорожчало житло на первинному ринку у Києві.
Про це пише The Page.
Протягом літа 2023 року середні ціни на квартири у Львові зросли та перегнали київські. Найдорожчі новобудови у місті Лева — у Галицькому та Сихівському районах. За даними ЛУН, наразі у продажу у місті 195 черг житлових комплексів, у будівництві — 104.
Топ-10 міст із найдорожчими новобудовами в Україні у жовтні 2023-го:
- Львів — 48,4 тис. грн за 1 кв. м;
- Київ — 47,9 тис. грн за 1 кв. м;
- Ужгород — 42 тис. грн за 1 кв. м;
- Дніпро — 41,9 тис. грн за 1 кв. м;
- Закарпатська область — 40,2 тис. грн за 1 кв. м;
- Дніпропетровська область — 40 тис. грн за 1 кв. м;
- Одеса — 36,6 тис. грн за 1 кв. м;
- Львівська область — 36,1 тис. грн за 1 кв. м
- Чернівці — 35,3 тис. грн за 1 кв. м;
- Вінниця — 34,6 тис. грн за 1 кв. м.
Експерти не очікують суттєвих змін у вартості житла на первинному ринку після скасування фіксованого курсу валют.
«Очікується, що найближчого місяця допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний „коридор“ збережеться в межах 38−39,5 грн/$», — прогнозує Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.
Довідка Finance.ua:
- за даними Dim. Ria, на початку осені 2023 року в Україні працюють 75% відділів продажу новобудов. Найвищий показник кількості активних відділів продажу зафіксовано у Тернопільській області - 97%. Найвища вартість 1 м² спостерігається в Києві - 58 019 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати середню ціну за м² у вересні до серпня, то вона зросла на 2%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною