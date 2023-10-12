Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине гнучкий курс валют — Finance.ua

Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине гнучкий курс валют Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине гнучкий курс валют

Найвищі ціни на новобудови у жовтні 2023 року пропонують у Львові. З вересня середня ціна на нові квартири піднялася на 1 тис. грн за квадрат. Приблизно так же здорожчало житло на первинному ринку у Києві.

Про це пише The Page.

Протягом літа 2023 року середні ціни на квартири у Львові зросли та перегнали київські. Найдорожчі новобудови у місті Лева — у Галицькому та Сихівському районах. За даними ЛУН, наразі у продажу у місті 195 черг житлових комплексів, у будівництві — 104.

Топ-10 міст із найдорожчими новобудовами в Україні у жовтні 2023-го:

Львів — 48,4 тис. грн за 1 кв. м;

Київ — 47,9 тис. грн за 1 кв. м;

Ужгород — 42 тис. грн за 1 кв. м;

Дніпро — 41,9 тис. грн за 1 кв. м;

Закарпатська область — 40,2 тис. грн за 1 кв. м;

Дніпропетровська область — 40 тис. грн за 1 кв. м;

Одеса — 36,6 тис. грн за 1 кв. м;

Львівська область — 36,1 тис. грн за 1 кв. м

Чернівці — 35,3 тис. грн за 1 кв. м;

Вінниця — 34,6 тис. грн за 1 кв. м.

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Експерти не очікують суттєвих змін у вартості житла на первинному ринку після скасування фіксованого курсу валют.

«Очікується, що найближчого місяця допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний „коридор“ збережеться в межах 38−39,5 грн/$», — прогнозує Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

Довідка Finance.ua:

за даними Dim. Ria, на початку осені 2023 року в Україні працюють 75% відділів продажу новобудов. Найвищий показник кількості активних відділів продажу зафіксовано у Тернопільській області - 97%. Найвища вартість 1 м² спостерігається в Києві - 58 019 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати середню ціну за м² у вересні до серпня, то вона зросла на 2%.

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