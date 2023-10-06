Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості: дані за вересень (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості: дані за вересень (інфографіка) Сьогодні 21:02 — Нерухомість

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості: дані за вересень (інфографіка)

Аналітики сайту Dim. Ria розповіли , як змінювалися пропозиція та попит на новобудови та вторинний ринок у вересні.

Первинний ринок нерухомості

Пропозиція

На початку осені 2023 року в Україні працюють 75% відділів продажу новобудов. Найвищий показник кількості активних відділів продажу зафіксовано у Тернопільській області - 97%.

У вересні 2023 року по всій Україні було здано в експлуатацію шість новобудов на 12 секцій. Загалом, за цей рік було у всіх містах країни здано 68 новобудов на 147 секцій. Серед них 12 щойно зведених будівель на 30 секцій — у Києві.

Ціни

Найвища вартість спостерігається за м² у Києві - 58 019 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати середню ціну за м² у вересні до серпня, то вона зросла на 2%.

За рік збільшилася середня вартість за м² у Тернопільській області - на 56% та Івано-Франківській області - на 42%.

Інфографіка: Dim. Ria

Якщо аналізувати вартість житла у передмісті Києва із врахуванням всіх типів квартир, то середня ціна за м² у Борисполі складає 24 316 грн, Гостомель — 26 464 грн, Буча — 27 369 грн, Ірпінь — 31 188 грн.

Інфографіка: Dim. Ria

Вторинний ринок нерухомості

Пропозиція

Пропозиція для купівля квартири на вторинному ринку зростає. Цікаво, що у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тенденція зростання сягає кількох разів. Якщо розглядати зміни за рік, то зменшення кількості пропозицій спостерігається у Черкаській області - 9% та Кіровоградській області - 15%.

Ціни

У вересні середня ціна однокімнатної квартири у Києві складає 87 268 доларів США. У Львівській області вартість становить 63 186 доларів США, а у Закарпатській — 50 102 долари США. За рік найбільше збільшення ціни зафіксовано у Черкаській та Івано-Франківській областях — 43% та 42%.

Інфографіка: Dim. Ria

Дослідження ціни на вторинному ринку житла станом на вересень показує збільшення вартості на квартири різної кімнатності. Проте, якщо порівнювати вартість однокімнатної квартири у вересні 2023 року до серпня 2023 року, у Київській області ціна впала на 3%, а у Волинській області - на 7%.

Інфографіка: Dim. Ria

Дані аналітиків свідчать, що за рік ціна квартири у столиці на вторинному ринку збільшилася на 65%.

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