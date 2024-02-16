Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії — Finance.ua

Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії

Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Читайте також Уряд Японії планує спростити правила поїздок в Україну для бізнесменів

«Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Куди спрямують кошти

Кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Читайте також Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.