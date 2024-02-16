Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії — Finance.ua

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Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії

Казна та Політика
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Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії
Україна отримала майже 50 млн доларів безповоротної допомоги від Японії
Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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«Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Куди спрямують кошти

Кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.
Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.
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Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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